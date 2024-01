Capodanno con pistola, parla Luca Campana: “Ho denunciato il politico perché sono solo un operaio”

“Io sono un semplice operaio, lui è un politico”. Così al Corriere Tv Luca Campana, l’uomo ferito dal proiettile partito probabilmente dalla pistola del deputato Fdi Emanuele Pozzolo la notte di Capodanno a Rosazza, risponde a una domanda sul motivo per cui abbia atteso fino a oggi per presentare querela in procura a Biella.

Parla Luca Campana, ferito da un colpo sparato, forse, da Pozzolo

“E’ un momento difficile, ho molti dolori. Sono ancora incredulo per quello che è capitato. La situazione poteva andare molto peggio perché alla festa erano presenti bambini. Le mie speranze sono di guarire presto e di tornare a lavorare. Mi hanno detto i medici che in 10 giorni dovrei tornare a posto”, dice Campana.

L’uomo è stato sentito oggi come persona offesa e ha ribadito di non aver maneggiato la pistola. “Questa mattina il mio assistito è stato sentito dal pubblico ministero – aveva confermato in mattinata all’Adnkronos il legale di Campana, Marco Romanello – e al termine delle sommarie informazioni ha sposto querela contro il deputato”.

Meloni annuncia la sospensione di Emanuele Pozzolo

Anche Giorgia Meloni, questa mattina, nella conferenza stampa di fine anno, ha chiesto che Pozzolo venga deferito alla Commissione di garanzia e dei probiviri di FdI, indipendentemente dal lavoro delle autorità competenti, e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI, “che è quello che posso fare sul piano statutario”.