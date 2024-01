Il ferito querela Pozzolo, la Meloni lo sospende da Fratelli d’Italia: “E’ stato irresponsabile”

Luca Campana, rimasto ferito alla festa di capodanno a Rosazza da un colpo esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo, ha presentato querela questa mattina in procura a Biella. L’uomo è stato sentito come persona offesa e ha ribadito di non aver maneggiato la pistola. “Questa mattina il mio assistito è stato sentito dal pubblico ministero – conferma all’Adnkronos il legale di Campana, Marco Romanello – e al termine delle sommarie informazioni ha sposto querela contro il deputato”.

Meloni annuncia la sospensione di Emanuele Pozzolo

Anche Giorgia Meloni, questa mattina, nella conferenza stampa di fine anno, ha chiesto che Pozzolo venga deferito alla Commissione di garanzia e dei probiviri di FdI, indipendentemente dal lavoro delle autorità competenti, e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI, “che è quello che posso fare sul piano statutario”.

“La questione è che chiunque detenga un’arma ha il dovere legale e morale di custodire con responsabilità e serietà l’arma. Per questo c’è un problema con quello che è accaduto che racconta – non conosco la vicenda, solo quello che ho letto – che qualcuno non è stato responsabile: chi ha quel porto d’armi e chi detiene quell’arma. Non è un bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare di FdI”.