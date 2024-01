Bersani tutto frustrazione e livore: “Il mito Meloni verrà disvelato. Governare non è il suo mestiere” (video)

Pierluigi Bersani farnetica a “Dimartedi” proponendo una serie di deliri uno dietro l’altro contro il premier Meloni. Inizia in modalità oracolo di Delfi. “Questo mito della Meloni verrà disvelato“(video La7). Quindi ha la pretesa arrogante di decidere lui quale ruolo ritagliare alla premier: “Giorgia Meloni fa benissimo, con autorevolezza, il mestiere che faceva prima, cioè la capa dell’opposizione e di un partito“. Bersani è uno di tanti che ancora non si arrende all’evidenza che l’Italia ha un premier che sta governando bene l’Italia. Una faccia di bronzo senza limiti lo conduce ad affermare ancora: Meloni “è capace di far polemica, capace di fare aggressività e vittimismo; capace di inchiodare gli avversari con una battuta riuscita. Dopodiché”, puntualizza l’ex segretario Pd, “l’arte di governare no, non è il suo mestiere“. Risata finale, se fossimo in una commedia.

L’intervista da Giovanni Floris prosegue con una serie di sfondoni risibili. Bersani ignora i numeri e si affida al risentimento. Le rate del Pnrr procedono spedite, l’inflazione è in frenata, il lavoro aumenta e la borsa è ai massimi. Ma lui sembra uno venuto da Marte. Un po’ come il sindaco di Firenze Nardella, che ad Otto e mezzo ha tentato di accreditare una narrazione simile a quella di Bersani. Trovando un Italo Bocchino che gli ha inanellato tutta una serie di fondamentali economici positivi. Certificati dall’Istat e dalle agenzie di Rating.

A Di martedì invece,Bersani non ha contraddittorio e può discettare con una serie di fandonie e cattiverie, senza tema di smentita. “Lei pensa di esser brava”, afferma un Bersani affranto. Più passano i minuti- Floris lo lascia straparlare- più afferma orrori. “Il governo Meloni si sta creando habitat per la corruzione”. E su questo facciamo calare il sipario. Floris, ogni qualvolta si deve fare il controcanto al governo, si affida al porto sicuro: Bersani. Ma più passa il tempo, più la premier e il governo fanno bene. E, naturalmente, tutto questo rende frustrati gufi e menagrami.