“Dario, ma dove vivi?”: scintille in tv tra Bocchino e Nardella. Il sindaco di Firenze finisce all’angolo

Scintille in tv tra Italo Bocchino e Dario Nardella, che ha sostanzialmente accusato il governo di aver portato l’Italia sul baratro. “Nardella si deve candidare alle europee, quindi capisco che deve fare i fuochi pirotecnici per prendere preferenze. Capisco questa ammuina, come diciamo noi a Napoli”, ha ribattuto Bocchino, elencando poi alcuni degli indicatori che dimostrano come, invece, il governo abbia ridato slancio all’economia italiana.

Bocchino smaschera Nardella: “Fai ammuina perché ti devi candidare alle europee”

“La Meloni avrebbe fatto questo disastro di cui parli, ma tutti gli indici, Dario, dicono l’esatto contrario di quello che dici tu”, ha ricordato Bocchino nel corso della trasmissione DiMartedì dove era ospite con il sindaco di Firenze. “Non so se ti sei accorto, perché non so se sei in Italia visto che sei dedito al rinascimento internazionale della tua Firenze, che la Borsa italiana ha fatto +28%, primo risultato europeo? Te ne sei accorto?”, ha chiesto Bocchino, incalzando poi Nardella sul fatto che “siamo cresciuti più della Germania”. “Te ne sei accorto? Ti sei accorto che la ricchezza delle famiglie è cresciuta nel 2023?”.

L’affondo: “Dario, ma dove vivi? Ti sei accorto che cresciamo più della Germania?”

E, ancora, “ti sei accorto che l’inflazione si è ridotta del 90%?”. “Ma dove vivi? Ma chi te li dà i voti alle europee?”, ha chiesto quindi Bocchino a un Nardella che stentava a rispondere e che alla fine non ha trovato meglio da fare che rifugiarsi nella frase un tantino fatta secondo cui “i cittadini a casa non mangiano con gli indici”. Un ulteriore assist per Bocchino: “I cittadini – ha replicato il direttore editoriale del Secolo d’Italia – li avete affamati in dieci anni di governo. Stai facendo la tua campagna elettorale per le europee”.