Piazza Affari migliore Borsa d’Europa: chiude il 2023 a +28%. Alla faccia di disfattisti e iettatori

È davvero una fine d’anno amara per quanti avevano sperato e remato contro l’Italia. Dopo le promozioni delle agenzie di rating, lo spred sceso anche dopo il voto sul Mes e tutte le varie rilevazioni Istat che parlano di un’economia e di un indice di fiducia in crescita costante, ora ci si mette anche la Borsa di Milano: è di queste ore infatti la conferma di un anno straordinario per Piazza Affari, che si appresta a chiudere il 2023 con una crescita del 28%. Un risultato che nessun’altra Borsa in Europa riesce anche solo ad eguagliare.

La Borsa di Milano chiude il 2023 a +28%: è la migliore d’Europa

Il listino che fa meglio dopo Milano, infatti è Madrid che raggiunge un pur felice +22%. Decisamente più distaccate Francoforte, salita del 19%, e Parigi, in crescita del 16%. Molto più distaccate, poi, le Borse fuori dalla zona euro, con Zurigo che è salita del 4% e Londra appena del 3%.

Lo spread scende, con buona pace dei gufi

Da segnalare inoltre che nell’ultima seduta della settimana sui mercati telematici è continuato a scendere anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi a dieci anni, arrivato a 155 punti base, il minino da marzo 2022. Con buona pace sui disastri – auspicati più che annunciati – che si sarebbero dovuti verificare dopo il voto sul Mes.

Le conferme delle agenzie di rating