Berlusconi, il ricordo di Giorgia Meloni: “In 30 anni tante battaglie insieme, continua a ispirarci”

Nel giorno del trentennale della discesa in campo di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni ne ha ricordato su X l’impegno “che continua a ispirare il nostro percorso”, facendo riferimento alle “tante battaglie affrontate insieme”. Un pensiero che inizia con la citazione di quella frase entrata nella storia della politica. “‘L’Italia è il Paese che amo’. Con queste parole Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo dando vita a Forza Italia”, ha ricordato il premier, sottolineando che “da allora sono trascorsi 30 anni e tante sono state le battaglie affrontate insieme, alcune vinte, alcune perse ma sempre con la stessa tenacia e la stessa passione. In occasione di questo anniversario, voglio rivolgere i miei auguri a tutti gli amici di Forza Italia. E un pensiero a Silvio, il cui impegno e ricordo – ha concluso Meloni – continua a ispirare il nostro percorso“.

Meloni ricorda Berlusconi: “Continua a ispirarci”

Oggi pomeriggio Forza Italia ricorda la discesa in campo di Berlusconi con una convention al Salone delle Fontane all’Eur dal titolo “Le radici del futuro”. Per l’occasione la facciata dell’edificio si è tinta d’azzurro: davanti l’ingresso principale, campeggiano foto con il voto del Cavaliere, a cominciare da quella che lo ritrae nello studio a Macherio proprio durante il videomessaggio del “nuovo miracolo italiano”. In primo piano anche una foto con il leader azzurro e Antonio Tajani, diventato segretario nazionale del partito dopo la scomparsa del fondatore del movimento il 12 giugno scorso.

Tajani: “Caro presidente, vogliamo renderti orgoglioso”

”Dicono che i 30 siano i nuovi 20. Una cosa è certa, siamo ancora giovani e forti. Fedeli ai nostri principi e valori. Buon compleanno Forza Italia, buon compleanno a tutti noi”, ha scritto su X Tajani, rivolgendosi poi direttamente a Berlusconi: ”A te, caro Presidente, continueremo a renderti orgoglioso di questa famiglia politica che hai fondato”. Intervistato da Mattino 5, il segretario azzurro ha detto che “non c’è un erede di Berlusconi, ma milioni di italiani sono i suoi eredi”, quegli italiani che “credono nei suoi valori”. “Berlusconi ha fondato Forza Italia, un partito che ha l’impronta di Berlusconi e continua ad andare avanti con persone che credono fortemente nei suoi valori. Rappresentiamo il futuro, siamo il centro della vita politica italiana. Una forza seria, credibile, di ispirazione cristiana, liberista, garantisca, riformista, europeista e atlantista”, ha quindi aggiunto, spiegando che “il miglior regalo che possiamo fare a Berlusconi” è raggiungere il 10% alle europee e il 20% alle politiche.

Salvini: “Manchi tantissimo, avanti insieme nel tuo nome”

Un pensiero all’ex premier è arrivato anche da Matteo Salvini, che su X ha pubblicato un video dedicato all’ex premier, accompagnato dal post: “Silvio, precursore, innovatore, genio rivoluzionario innamorato dell’Italia, caro e indimenticabile amico. Ci manchi tantissimo, ma continui a ispirare il nostro cammino, ogni giorno. Avanti insieme, nel tuo nome”.