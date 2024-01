14enne ucciso a Monte Compatri, fermato un giovane dell’Est Europa. È caccia al quarto uomo

Un 24enne originario dell’Est Europa è stato fermato nella notte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Frascati perché “gravemente indiziato” dell’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne avvenuto nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano, a Monte Compatri, nella notte del 13 gennaio scorso. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Velletri.

Il 24enne fermato per l’omicidio di Alexandru Ivan si è costituito

Il 24enne si è presentato nella serata di ieri ai Carabinieri, accompagnato dai due avvocati di fiducia, e il decreto di fermo è stato emesso dopo l’interrogatorio. L’uomo è stato poi portato al carcere di Velletri. Insieme al fermato, nell’auto da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso Alex, c’erano anche altre tre persone. Una delle quali, che era già stata identificata e aveva partecipato anche alla lite all’interno del bar nella quale era stato coinvolto il patrigno di Alex, si è resa irreperibile ed è ricercata fin dai momenti successivi all’omicidio del ragazzino.

È caccia al quarto uomo: era alla rissa nel bar

Le indagini restano in corso, ma quelle condotte nelle 48 ore successive al delitto hanno già consentito di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita di Alex, sia attraverso l’ascolto di numerosi testimoni sia attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. In particolare, è stato grazie a questa attività che è stato possibile ricostruire la lite, all’interno di un bar su via Casilina, tra il 29enne attuale compagno della madre del minore e un altro giovane originario dell’est Europa. Dopo essersi allontanati dal bar, il 29enne rumeno ha avuto contatti telefonici con il fermato, non presente all’interno del bar. Da lì l’appuntamento nel parcheggio, al quale l’uomo si è presentato accompagnato dal 14enne e da altri familiari, tra cui due donne, e che è finito tragicamente.

La soddisfazione Comune di Monte Compatri per gli sviluppi delle indagini

“Accogliamo con soddisfazione i recenti sviluppi delle indagini successive alla morte del 14enne Ivan avvenuta venerdì notte. Il sindaco e la struttura comunale hanno collaborato e sono a disposizione delle autorità che lavorano al caso per fare piena luce sull’accaduto, mettendo sin da subito a disposizione le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza comunale”, ha dichiarato il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri, in una nota nella quale rivolge “i più sentiti complimenti all’Arma dei Carabinieri per il complesso lavoro di indagine che ha portato al fermo di pg del presunto autore dell’omicidio”.