Roma, sparatoria a Montecompatri: muore un 14enne ucciso nel parcheggio della metro C

Sangue a Roma, sparatoria intorno alle 3. A perdere la vita nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano su via Casilina un ragazzo di 14 anni di nazionalità romena. Ucciso con numerosi colpi di pistola. Potrebbe esserci lo scontro fra due bande di ragazzi dietro all’omicidio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Frascati che stanno interrogando numerose persone, compresi i parenti del minorenne morto sul colpo.

Non si esclude che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra due gruppi. Probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga- riporta il Corriere online nella sua ricostruzione-. La zona dove si è verificata l’esecuzione si trova al confine tra il Comune di Roma e quello di Monte Compatri nella zona sud. A quanto pare, il litigio sarebbe avvenuto in un bar un paio d’ore prima della sparatoria. I giovani si sarebbero poi dato appuntamento al parcheggio della metro per chiarirsi, ma la situazione è degenerata quasi subito. Gli investigatori stanno cercando di avere conferme anche attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla stazione che potrebbero aver ripreso cosa è successo nel parcheggio.

Fino alla prima mattinata i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Frascati hanno svolto una serie di rilievi nell’area dove è stto stato ucciso il 14enne. Alla ricerca di eventuali tracce lasciate dal killer. Gli inquirenti stanno allargando il cerchio dell’indagine anche agli ambienti della malavita. Rimane infatti da individuare la provenienza della pistola e trovare conferma del fatto che a premere il grilletto possa essere stato un altro minorenne. Non si esclude che il delitto, nonostante la giovane età della vittima – riporta Lapresse- sia avvenuto nell’ambito della criminalità di zona: dove bande di narcos Sinti si contendono le piazze di spaccio.

Sparatoria nella zona di Pantano

Roma Today descrive bene la zona dove si è consumata la tragedia per il giovane: “L’omicidio è avvenuto nel comune di Monte Compatri, in particolare nella zona di Pantano, capolinea della metro C. Qui, a ridosso della Casilina, è presente un enorme parcheggio pubblico. Usato dai pendolari della provincia ad est della Capitale per lasciare l’auto e proseguire poi con la terza linea della metro. Le aree limitrofe, specie di sera, diventano terreno di caccia per spacciatori e non solo. La vegetazione presente e il punto strategico, la rende particolarmente allettante per le attività criminali. La zona è inoltre spesso punto di ritrovo per comitive di Monte Compatri, Zagarolo, Olevano, Colleferro, e più in generale parte dei Castelli e monti Prenestini, che qui si danno appuntamento spesso per proseguire poi verso Roma”.

Il sindaco di Montecompatri: “Non si può morire in modo così violento”