Zeman colpito da ischemia e ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non sono gravi

Paura per il tecnico boemo Zdenek Zeman, allenatore originario della Repubblica Ceca attualmente alla guida del Pescara, in Serie C: questa mattina ha accusato un malore prima della seduta di allenamento. Accertamenti hanno rilevato una lieve ischemia transitoria. Il tecnico è quindi stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara.

Zeman colpito da ischemia, la società rassicura i tifosi

L’ischemia cerebrale è una condizione in cui il cervello non riceve abbastanza sangue da soddisfare i suoi bisogni metabolici. La conseguente carenza di ossigeno può portare alla morte del tessuto cerebrale, e di conseguenza all’ictus ischemico.

Il club ha reso noto che le condizioni di Zeman sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori analisi. Mercoledì 13 dicembre, quindi, non sarà in panchina nella gara di Coppa Italia che il Pescara giocherà a Catania, alle ore 20:45.

“Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei biancazzurri, Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso” si legge in una nota ufficiale del Pescara.

Il tecnico salterà le prossime due trasferte

Le sue condizioni non destano preoccupazioni particolari al momento ma è sconsigliato accumulare lo stress di due trasferte, una in aereo (la squadra partirà domani da Roma Fiumicino per la Sicilia con rientro il giorno dopo la gara), richiedendo al momento assoluta tranquillità e riposo.