Un Concerto di Natale a Pompei per raccogliere fondi per ricostruire la Cattedrale di Odessa

Nel parterre di artisti che si alterneranno sul palco, anche due stelle di prima grandezza del panorama internazionale: gli statunitensi Sheléa Frazier e Stevie Mackey. Entrambi, figli di pastori anglicani, sono uniti nella fede e si sono subito mostrati entusiasti di esibirsi a Pompei e di poter visitare il Santuario mariano. Per essere presente il 14 dicembre , Sheléa (diva del soul paragonata all’indimenticabile Whitney Houston) ha rinunciato a un importante concerto a Las Vegas, mentre Mackey, non appena conclusa l’esibizione a Pompei, volerà a Los Angeles dove raggiungerà l’amica Jennifer Lopez per presenziare all’evento «This is me», che racconta la vita e la formidabile carriera dell’artista e vocal coach delle star.

Hanno confermato la propria presenza al Teatro Di Costanzo-Mattiello anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in rappresentanza del Governo italiano, il console generale Maksym Kovalenko e l’ambasciatore Yaroslav Melnyk, in rappresentanza del Governo ucraino, il console generale Tracy Roberts-Pounds e l’ambasciatore Jack Markell, in rappresentanza del Governo statunitense.

Nel programma anche la Banda musicale dei carabinieri

Per quel che riguarda gli artisti che si alterneranno sul palco, oltre a Shelea (che vanta collaborazioni con le star più luminose della musica e dello spettacolo a livello globale. Stevie Wonder fu il primo che intuì l’immenso talento di Sheléa, tanto da volerla con sé al cospetto del Presidente Obama e della first lady Michel in memorabili esibizioni alla Casa Bianca) e Stevie Mackey (cantante, produttore e vocal coach di star del calibro di J.Lo, Selena Gomez, Lenny Kravitz, Kelly Rowland, Chris Martin dei Coldplay), si esibiranno Dave Tweedie, compositore, polistrumentista e produttore discografico statunitense; Victoria Theodore, cantante, pianista, produttrice, nota anche per aver collaborato con Beyoncé e il già citato Stevie Wonder.

Nel parterre di star unite nella musica e nella solidarietà, anche Gigi Finizio, uno dei più apprezzati artisti italiani. La nostra nazione sarà presente, per ribadire il messaggio di pace e di solidarietà tra i popoli, pure con la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, che si esibirà in esclusiva per la kermesse condotta da Veronica Maya.