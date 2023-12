Ultima generazione, blitz a Milano: secchiate di vernice contro l’Albero di Natale in Galleria (video)

Blitz di Ultima Generazione in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Sortita di fine anno. Questa volta sembra che gli attivisti se la prendano con la ricchezza più che con le tematiche ecologiste. In mattinata hanno gettato secchi di vernice arancione sull’albero di Natale di Gucci, prima di essere portati via dalle forze dell’ordine, verso le 12. I tre attivisti autori di questa nuova performance – fa sapere il gruppo in una nota – sono aderenti alla campagna ‘Fondo Riparazione’, promossa da Ultima Generazione. Milano è al top tra le città prese di mira dagli eco-vandali: prima la vernice contro la Statua di Vittorio Emanuele II a piazza Duomo, poi contro l’Arco della Pace. Ricordiamo che per il restauro di entrambi i momumenti il Comune spenderà molti denari pubblici.

Ultima Generazione: vandalizzato l’albero di Natale in Galleria a Milano

Questa la loro motivazione- rivendicazione. “Partecipo oggi alla colorazione di questo albero che non ha niente di celebrativo, ma è simbolo della ricchezza di pochi e dell’oppressione di molti”, attacca Elisa: l’ attivista milanese di 26 anni propone: “invece di concedere il prezioso spazio della Galleria Vittorio Emanuele ad una multinazionale del lusso, alimentando così la chimera del consumismo, il Comune di Milano potrebbe usare questo luogo a favore di iniziative sociali o istruttive per tutta la popolazione”.

Ultima generazione, portati via gli attivisti

Gli eco-vandali “scoprono” il lusso. Tutti gli attivisti coinvolti sono stati portati via dalle forze dell’ordine. La loro rabbia si è sfogata contro “un’azienda che fattura 10 miliardi l’anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte”. Poi il delirio: “Grido d’allarme”, strilla uno di loro salen do sulla piattaforma dove è collocato l’albero di Natale. “Ma vai a cag…”, rispondono alcuni, come si sente nel video.

Attivisti di Ultima Generazione accompagnati in questura

Per il blitz contro l’albero di Gucci della Galleria Vittorio Emanuele II quattro attivisti sono stati accompagnati in questura dagli agenti della Digos. Verranno denunciati. Si tratta di quattro italiani, due uomini e due donne, come informa una nota della questura di Milano. Gli astaqnti sono perplessi: c’è chi urla, chi li biasima, chi li filma con i telefonini. “Ci stiamo lasciando uccidere dal governo”, hanno strillato prima che fossero bloccati dagli addetti alla sicurezza della Galleria. L’Albero di Natale di Gucci è stato preso come esempio di “spreco e ostentazione del lusso”. Già alcuni quotidiani di sinistra, come il Domani, non ne puù più di loro. E li hanno già scaricati. Non è mai troppo tardi.