A sinistra sono già stufi degli ecovandali. Su “Domani” bocciatura senza appello per Ultima Generazione

Le loro azioni disturbanti li rendono ostili anche a chi ha a cuore l’ambiente. Quindi, non portano voti e non portano consenso. Così, dopo averli coccolati, la sinistra si appresta a buttare a mare gli ecovandali. Quelli di Ultima Generazione insomma, quelli dei blocchi, delle zuppe sui quadri, della vernice (lavabile eh, per carità!) sui monumenti.

Stroncatura, da sinistra, di Ultima Generazione

Lo testimonia una paginata critica apparsa oggi sul quotidiano “Domani”, un tempo alfiere dell’ambientalismo apocalittico incarnato dai blocchi stradali. Il senso dell’articolo è: basta, avete stufato. Ma lo scritto è ovviamente più allusivo e non così tranchant. “Nella ripetitività delle sue azioni (occupazioni di strade ad alta circolazione, imbrattamento di monumenti, interruzione e sabotaggio di eventi culturali, come nel caso della recente azione all’Accademia di Santa Cecilia), Ultima generazione – si legge – è prigioniera di una logica di rivolta, più che di rivoluzione”.

Usa mezzi “inadatti al cambiamento”

Il che significa che quell’azione si esaurisce nell’attimo in cui si manifesta. E diviene solo gesto estetico, non politico. “Molti dei cittadini comuni – continua l’articolo – che protestano quando i membri di Ultima generazione bloccano le loro auto forse, rispondendo ai sondaggi, esprimerebbero preoccupazioni per il futuro del pianeta. Questo è il paradosso in cui Ultima generazione si sta cacciando. I mezzi che usa per invocare un giusto cambiamento erano laterali e inadatti sin dall’inizio, ma ora rischiano di diventare controproducenti. L’estetismo della rivolta è dietro l’angolo”. Consiglio finale: se proprio volete combattere il sistema che sfrutta l’ambiente candidatevi anziché rendervi antipatici. Ma forse è troppo tardi. Chi li voterebbe infatti?