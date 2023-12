Tregua finita, la guerra è ripresa peggio di prima. Israele accusa Hamas di aver violato gli accordi

Hamas “ha violato il quadro di riferimento” per la pausa nelle ostilità, “non ha mantenuto gli impegni per il rilascio di tutte le donne tenute in ostaggio e ha lanciato razzi contro Israele” , accusa il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Con la ripresa dei combattimenti” si sottolinea che “il governo di Israele è impegnato a raggiungere gli obiettivi della guerra” ovvero “liberare i nostri ostaggi, eliminare Hamas e garantire che Gaza non possa mai più minacciare la popolazione di Israele”. L’annuncio delle Idf sulla ripresa dei combattimenti, evidenzia l’agenzia Dpa, è arrivato pochi minuti dopo la fine della pausa nelle ostilità, alle 7 ora locale. Hamas, aggiunge il Times of Israel, non ha fornito entro le 7 a Israele l’elenco con i nomi degli ostaggi da rilasciare in giornata.