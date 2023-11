Attentato a Gerusalemme: almeno 3 morti e 8 feriti. Tregua estesa: atteso il rilascio di altri 8 ostaggi

Mentre arriva la notizia che la tregua tra Israele e Hamas proseguirà per altre 24 ore a Gaza, sono tre i morti (ma il bilancio potrebbe aggravarsi) e 8 le persone rimaste ferite in un attentato a Gerusalemme sferrato a una fermata del tram all’ingresso della città, sul boulevard Weizman. Secondo il Jerusalem Post, che cita fonti della polizia, e in base a quanto dichiarato il capo della polizia cittadina, Doron Turgeman «due terroristi palestinesi di Gerusalemme est» sono arrivati sul luogo dell’attacco in automobile. Sono scesi dall’auto imbracciando un fucile M-16 e una pistola, quindi hanno fatto fuoco contro una fermata del bus. Sempre Turgeman, poi, in base a quanto riferisce l’Ansa, ha aggiunto che i due attentatori sono stati uccisi dall’intervento immediato di due soldati e da un civile che erano presenti sul posto.

Attentato a Gerusalemme: due morti e 8 feriti

La polizia conferma dunque lo stato di massima allerta a Gerusalemme est, dove si rileva grande fermento dopo la liberazione di detenuti palestinesi in base alla trattativa di tregua con Hamas. Secondo Haaretz, tra le vittime dell’attacco terroristico ci sarebbe una ragazza di 16 anni. Il Times of Israel, che cita il Magen David Adom – il servizio nazionale di primo soccorso dello Stato di Israele – ha sostenuto poi all’emittente Kan che l’attentato avrebbe provocato otto feriti. Alcuni dei quali sarebbero in condizioni gravi (due di loro verserebbero in condizioni critiche).

Accordo raggiunto in extremis: la tregua prolungata per il settimo giorno

Intanto, il Qatar ha confermato che «la parte palestinese e quella israeliana» hanno raggiunto un’intesa per estendere la tregua a Gaza di un ulteriore giorno. Lo ha reso noto sul social X il portavoce del ministero degli Esteri di Doha, Majed al-Ansari. Il quale ha dato conto dell’esito delle trattative tra Hamas e Israele. Il governo israeliano ha annunciato stamattina di aver ricevuto una nuova “lista” di nomi di donne e bambini tenuti in ostaggio nella Striscia di Gaza. Otto tra donne e bambini che dovrebbero essere rilasciati durante la giornata in cambio di prigionieri palestinesi. Dunque, in conformità con l’accordo di tregua.

Oggi Hamas dovrebbe rilasciare altri 8 ostaggi tra donne e bambini

Accordo che, ha scritto nelle scorse ore su X l’Idf, continuerà «alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi». Anche Hamas, infine, ha confermato stamattina la notizia. Ribadendo che è stato raggiunto un accordo per «prolungare la tregua per un settimo giorno».