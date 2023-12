Tra Meloni e Sunak è scoccato un “amore” politico, scrive il “Guardian”. E non solo sui migranti

Indipendentemente dal loro background molto diverso, i legami fra Giorgia Meloni e Rishi Sunak sono destinati a rafforzarsi ulteriormente” con l’intervento del Premier britannico alla festa di Atreju, scrive il Guardian, in un articolo dedicato all’innamoramento tra i due, ricordando che il rapporto si è consolidato “con l’approccio radicale condiviso al tema dell’immigrazione, con politiche che hanno a volto spinto i termini di quello che è legale”.

Il rapporto “d’amore” politico tra Meloni e Sunak

“Ma la relazione di reciproco beneficio fra Sunak e Meloni riflette anche lo sfumare delle linee di separazione fra i politici dell’estrema destra europea e gli esponenti con background più tradizionali”, si sottolinea, notando come “a Meloni l’alleanza serve per rendere le sue radici estremiste più distanti”, a Sunak interessa aver trovato un alleato nell’Ue che sostiene le sue politiche radicali sull’immigrazione.

I Tory stanno poi radicalizzando le loro posizioni, ha testimoniato Georgie Laming, direttore delle campagne del gruppo per i diritti civili Hope Not Hate: “Il fatto che lui e Meloni prendano appunti l’uno dall’altra sulle politiche per l’immigrazione la dice lunga sulla direzione che il partito sta prendendo”.

Migranti, ma non solo: c’è anche un feeling personale tra i due

Fra i due Premier funziona molto la chimica. In privato Sunak parla di Meloni in modo entusiasta, e così fa in pubblico. Padre di due figlie, le chiede informazione della figlia. Condividono la passione per il fantasy. Ma il rapporto si estende oltre Sunak e Meloni. Una delegazione di Fratelli d’Italia è stata invitata ai Comuni. “C’è una grande diaspora italiana in Gran Bretagna e sembra che cerchino di costruire qualcosa come i Republicans abroad (il partito repubblicano americano all’estero, ndr). La Gran Bretagna è il primo partito in cui arrivano. Forse il segno delle relazioni positive fra i due leader”, ha commentato Paul Scully, deputato Tory.