Sunak conquista Atreju con una frase: “Da piccolo guardavo la storia infinita” (video con sottotitoli)

“È fantastico essere qui a Roma con voi. Quando da bambino guardavo “La storia infinita” non mi sarei mai aspettato che un giorno avrei parlato a una conferenza politica intitolata ad Atreju. E so quanto questa conferenza, in realtà questo festival politico pre-natalizio, deve a te, Giorgia. Quindi è fantastico essere qui con voi oggi e incontrarti nella tua città natale, in questa splendida città eterna”: con queste parole il premier britannico, Rishi Sunak, ha fatto esplodere la platea di Atreju, con in prima fila il premier Meloni, alla quale ha riservato parole di grandissima stima: “Sei una leader globale”, le ha detto.

Sunak e il riferimento ad Atreju

Atreju è uno dei protagonisti del romanzo di Michael Ende La storia infinita, insieme con Bastiano e Fùcur. Appartiene al popolo dei Pelleverde e la prima parte del libro è quasi interamente dedicata al suo personaggio.