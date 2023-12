Tolkien, esplosione di visitatori alla Gnam. Sangiuliano: “Torna la cultura senza la ‘cappa’ asfissiante”

“Allo Gnam di Roma c’è la mostra su Tolkien, su cui ci sono i commenti positivi di Papa Francesco, Obama e Paul McCartney. In realtà la mostra esplode di visitatori, soprattutto di giovani ed è una cosa che mi fa felice. ‘Siamo tornati ad aria aperta’, come diceva Benedetto Croce, senza cappa asfissiante, come dice Marcello Veneziani“. Sono le parole con le quali il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Napoli per la prima festa de Il Riformista, ha parlato del successo di un mostra su cui tanto a sinistra si è eccepito.

Sangiuliano: la mostra su Tolkien esplode di giovani visitatori

“La cultura deve essere libera, aperta, con la cultura si mangia ed è occasione di sviluppo socio economico della Nazione, che ha due pilastri: impresa, materie prime in prodotti; e poi, appunto la cultura, che è un volano eccezionale perché l’Italia è superpotenza culturale: sulla nostra penisola si sono succedute diverse civiltà che ha lasciato ciascuna sul territorio qualcosa di rilevante”, ha aggiunto il ministro. Durante il dibattito il ministro ha polemizzato sulla diffusione del vizio di riscrivere la cultura e la storia. “Sono totalmente contrario alla cancel culture, bisogna accettare e rispettare la storia per quella che è per quel che è stata: ci può essere vaglio critico di fatti storici. Sono stato io che in Parlamento ho portato la questione del Museo della Shoah- ricorda- . La storia va contestualizzata, anche le piramidi furono fatte con gli schiavi”.

Discobolo, Sangiuliano: “Diventano filo-Hitler pur di attaccarmi”

Altra stilettata del ministro, che torna sulla questione del Discobolo Lancellotti, trafugato dalla Germania nazista: opera ritrovata sull’Esquilino nel 1781, che ora è richiesta indietro dalla Germania. Il direttore della Gliptoteca di Monaco lo ha reclamato in una lettera inviata al direttore Museo Nazionale Romano dove oggi si trova (è esposto a Palazzo Massimo). Sangiuliano aveva detto al Correre della Sera: “Mai. Dovranno passare sul mio cadavere”. Poi annota un paradosso: “In Italia siamo a un tale livello di polemica politica che sui social c’è qualcuno che pur di attaccare il ministro del governo Meloni, è dalla parte di Hitler. Siamo arrivati ​​a questo, che sono filo hitleriani pur di attaccare un governo di centrodestra”. La statua del discobolo Lancellotti, ha spiegato di nuovo il ministro, “fu secondo me in maniera fraudolenta acquisita da Hitler, che ha pagato. Ma la famiglia fu costretta a cedere. Poi è finito in Germania e poi per fortuna gli americani nel 1948 insieme ad altri beni l’hanno riportato in Italia. Adesso un oscuro direttore del museo che non conosco della Baviera chiede la restituzione del discobolo Lancellotti. Io ho detto che dovrà passare sul mio cadavere”.