Svelato il mistero dell’assenza di Lilli Gruber dallo schermo: è morta la mamma di 96 anni

Risolto il piccolo “giallo” sulla doppia defezione dalla conduzione di “Otto e mezzo” di Lilli Gruber, giornalista e conduttrice su “La 7” del preserale di dibattito politico. Questa notte è morta la mamma della Gruber, Herlinde Deutsch Gruber. La donna aveva 96 anni e, a quanto apprende l’agenzia Adnkronos, è deceduta a Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove viveva da molto tempo.

Chi era Herlinde Deutsch, mamma di Lilli Gruber

Il marito, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell’Adige. La famiglia di Herlinde abitava ad Egna, 25 chilometri circa a sud di Bolzano. Lilli Gruber ha sempre raccontato di avere avuto un bellissimo rapporto con la mamma. I funerali si terranno venerdì 22 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna.

Secondo fonti del web, Herlinde Deutsch ha sempre voluto che in casa si parlasse tedesco e si narra un aneddoto secondo cui, quando qualcuno glielo fece notare, lei rispose: “Non so quando Lilli imparerà l’italiano, né come. Ma sono sicura di una cosa: quando lo parlerà, lo farà di certo meglio di tutte le altre”. La Gruber aveva raccontato anche che tutte le sere la mamma guardava “Otto e Mezzo”, per poi chiamarla e commentare la puntata. “Otto e mezzo” negli ultimi giorni era stato condotto da Giovanni Floris.