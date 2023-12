Sondaggio Mentana, “tegola” per Conte: Il M5S sprofonda. Fratelli d’Italia a gonfie vele

Fratelli d’Italia primo partito, su la Lega, stabile Forza Italia. Luna di miele degli italiani col governo va a gonfie vele. Ogni lunedì quasi controvoglia a Mentana tocca il compito da oltre un anno di testimoniare la voragine tra il gradimento degli elettori e le critiche che La 7 riserva quotidianamente all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il sondaggio Swg per il Tg La7 vede Fratelli d’Italia acquistare uno 0,1% di consensi rispetto a una settimana fa e sale così al 28,2.

Sondaggio Mentana: i dati partito per partito

Nella compagine di governo a seguire ci sono la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% in una settimana e si porta così al 9,4; e Forza Italia che si attesta, nonostante una leggera flessione (-0,1), al 7,2%. Noi Moderati si porta infine all’1,2 (+0,2). Male fanno le opposizioni. La rilevazione Swg vede il Partito democratico di Elly Schlein navigare ormai da mesi in cattivissime acque, sotto la soglia psicologica del 20 per cento. Questa settimana è al 19,6%, dopo aver guadagnato uno 0,3 in sette giorni. Ma a piombare giù di brutto è il M5S che perde ancora uno 0,3 per cento e scende così al 16,4. Il partito da settimana è in calo, allontanandosi sempre di più dai dem. Il sogno di un sorpasso del Pd si allontana sempre più. Non porta bene a Giuseppe Conte fare operazioni di “bullismo” istituzionale; chiedere le dimissioni di metà ministri dell’esecutivo come ha chiesto in una lettera aperta alla premier. Questa la risposta dei potenziali elettori.

Sondaggio Mentana: dèbacle M5S

Il commento di Mentana dovrebbe far riflettere gli oppositori del governo Meloni. I voti perduti dal M5S (-0,3) vanno dritti dritti al Pd. Il che per chi sogna un’alternativa di governo all’attuale esecutivo è una ferale notizia. Molto male sta andando Azione di Carlo Calenda: attestato al 3,6 (-0,2), continua a perdere consenso, anche rispetto alla settimana scorsa. In lieve calo Verdi e Sinistra al 3,3 (-0,1). Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 3,2. E ancora: +Europa di Emma Bonino perde lo 0,1 e scende al 2,6; Per l’Italia con Paragone sale dello 0,1 e si porta all’1,9; Unione popolare acquista uno 0,2 e raggiunge quindi l’1,6.