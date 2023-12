Sfugge allo stupro di gruppo ai Navigli: “Erano in 7, salva grazie a un dispositivo anti-violenza”

È scampata a uno stupro di gruppo ai Navigli, nella zona di Milano rinomata per gli aperitivi e la vita notturna. “Non riesco ancora a essere serena, è passato troppo poco tempo da questa cosa che mi ha traumatizzato”: Alessia, il nome è di fantasia, è una studentessa universitaria fuorisede che sabato 2 dicembre ha rischiato di allungare la lista di chi è vittima di violenza sessuale.

“Insieme al mio ragazzo e dei suoi amici siamo andati in un locale in zona Navigli – racconta all’Adnkronos -. Una serata tranquilla tra amici, quando intorno alle 23.30 la mia amica mi chiede di accompagnarla a prendere le sigarette lasciate in macchina, distante neppure 50 metri dal bar”. Il tempo di raggiungere l’auto e due ragazzi si avvicinano per chiedere una sigaretta.

Milano, scampata a uno stupro ai Navigli: in 7 contro una ragazza

“Si rivolgono a me in maniera educata, poi mi accorgo che si avvicinano altri: sono sei o sette che mi circondano alla fine. La mia amica mi raggiunge, anche a lei chiedono delle sigarette e il loro atteggiamento diventa sempre più aggressivo” racconta la giovane. “Ci chiedono cosa stiamo facendo, ci invitano ad andare con loro, continuano a ridere e a urlare”. La tensione sale. “Non sapendo cosa fare diciamo che c’è il mio ragazzo che ci sta aspettando”, ma le parole non hanno l’effetto sperato. “‘Puoi dire al tuo ragazzo di venire che lo meniamo la frase che pronunciano, mentre io e la mia amica siamo completamente bloccate e loro continuano a urlare a parlare” aggiunge la studentessa che ricorda di avere con sé un prezioso alleato.

“Attaccata alla borsa ho il WinLet“, un dispositivo elettronico che se attivato aziona una potente sirena, con un suono superiore a 110 decibel, e contemporaneamente invia una richiesta di aiuto ai contatti selezionati – con un messaggio di allarme e la posizione – e a una centrale operativa, sempre attiva. “Premo il pulsante e i miei contatti, tra cui il mio ragazzo, vedono dove sono e che sono in pericolo. Ricevuto l’sos il mio fidanzato arriva subito con un amico”.

Uno degli aggressori lo spintona “e io aziono la sirena WinLet. Restano tutti fermi, immobili, non capiscono cosa sta succedendo, ma intuiscono che quel rumore insistente non promette nulla di buono e il gruppo si dilegua. Mentre scappano tirano uno spintone fortissimo al mio amico che cade per terra, ma per fortuna non è nulla di grave”.

La serata si chiude con il rapido ritorno a casa. “La paura è stata tanta, credo per un po’ uscirò solo accompagnata. Questa volta mi è andata bene, ma se dovesse succedere un’altra volta non so se mi riprenderei dallo spavento. Un conto è sentire che accadono queste cose, ma quando succedono a te è veramente brutto” conclude la giovane studentessa.