Sanremo fa saltare l’ospitata di Mahmood da Fazio. E Littizzetto la butta sul complotto (video)

Cambio di programma, ieri sera, a Che Tempo che fa, dove era atteso come ospite Mahmmod, che però non ha potuto partecipare dopo l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo. Il regolamento del Festival, infatti, prevede che i concorrenti possano intervenire solo in programmi Rai, sostanzialmente, come spiegato poi da Amadeus, per evitarne la sovraesposizione prima della gara. La circostanza, però, è stata presentata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con una certa aria vittimista e qualche allusione complottista, come se le regole fosse stare fatte “apposta” per colpire la loro trasmissione.

Salta la partecipazione di Mahmood a Che tempo che fa, Fazio e Littizzetto alludono al complotto

“Non doveva esserci Mahmood?”, ha chiesto Littizzetto in uno dei consueti dialoghi con Fazio. “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole. Ci dispiace per Mahmood, per tutto il pubblico che lo aspettava”, ha risposto il conduttore mostrando un’aria perplessa. “Quindi non verrà neanche il vincitore da noi?”, ha incalzato Littizzetto. “Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina”, ha replicato Fazio, al quale poi la comica ha risposto con un allusivo: “Apposta?”.

Cosa prevede il regolamento di Sanremo

In realtà, la tempistica della mancata ospitata è stata dettata dai tempi dell’annuncio dei cantanti selezionati per la gara: i nomi, infatti, sono stati annunciati al Tg1 delle 13.30, dopo il quale è scattata l’applicazione del regolamento che prevede quello che Amadeus, ospite stamattina da Fiorello, ha definito un embargo. “È il cosiddetto embargo. L’embargo – ha detto il direttore artistico del Festival – è quando interrompi i rapporti commerciali con altri Paesi sia per ragioni politiche che economiche. In questo caso è solo perché il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, tutti dicono: ‘ancora questo!'”. Il divieto per il vincitore di partecipare a trasmissioni su canali diversi dalla Rai, invece, durerà solo due giorni, dopo i quali il cantante potrà ricominciare a essere ospitato da chi ritiene.

Perché Rose Villian ha potuto partecipare ad “Amici”

Nessuna violazione del regolamento, invece, per Rose Villian, sebbene sia comparsa come ospite ad Amici per presentare il nuovo singolo Io, me e altri guai. Anche in questo caso, senza bisogno di affidarsi a dietrologie: si trattava, infatti, di un intervento registrato alcuni giorni prima dell’annuncio al Tg1, quando ancora non si sapeva chi avrebbe fatto parte del cast di Sanremo.