Rubava i regali dalle auto in un centro commerciale. Braccato dagli agenti, si getta in un canale

Pavia, stava rubando regali di Natale e borse contenuti all’interno di alcune autovetture all’interno del parcheggio del “PalaTraves”, dove in molti erano andati per assistere al saggio di danza della Società ginnastica pavese. Braccato dalla polizia, in una precipitosa fuga l’uomo si è anche gettato in un canale. Ma gli agenti sono riusciti ugualmente a prenderlo. L’arrestato è un 38enne italiano, residente in città.

La Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, nelle vicinanze del parcheggio del “PalaTreves”, dove erano presenti diversi cittadini per assistere al saggio di Natale 2023 della Società ginnastica pavese, ha notato un uomo armeggiare in prossimità di un’autovettura.