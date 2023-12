Rainews24 trasmette l’intervento della Meloni. Pd e Usigrai perdono la testa. FdI: “Siete ossessionati”

Usigrai, CdR di Rainews24, Pd, sinistra tutta stanno perdendo il controllo. Atreju ha dato il colpo di grazia ai nervi di opposizione e giornalisti Rai schierati. Senza Atreju non avrebbero avuto un “caso Corsini” da cavalcare e, a kermesse ultimata un altro “caso Rainews24″ su cui infierire. L’Usigrai guida il coro della sinistra ancora una volta, contro la rete “all news” della Rai . Se sabato sono andati fuori di testa perché era stata interrotta la diretta dall’assemblea nazionale del Pd mentre si accingeva a parlare Elly Schlein per mandare l’intervento di Elon Musk; oggi i giornalisti antigovernativi si superano. Orrore: Rainews ha trasmesso il discorso del presidente del Consiglio ad Atreju. Una vergogna inaccettabiule, strillano. Urgono provvedimenti, diffide, audizioni. Sembrano impazzire. Chiedono teste, epurazioni.

Rainews24 trasmette l’intervento del premier. Pd e Usigrai vogliono la testa di Petrecca

Il presidente del Consiglio chiude la kermnesse più importante politicamente, mèta di premier internazionali; uomini di sport, giornalisti di ogni fede politica, leader di partiti di opposizione. E i componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai che pretendevano? Di oscurare l’intervento? “Inaccettabile il comportamento di Rainews24 che solo ieri ha sospeso la diretta televisiva quando stava per prendere la parola la segreteria del Pd. E invece oggi ha trasmesso per 1 ora e 20 minuti il discorso di Meloni dalla festa del suo partito. Oltre agli interventi di Salvini e Tajani ovviamente. Abbiamo già chiesto che venga audito Petrecca il prima possibile dalla commissione di Vigilanza. Ma riteniamo a questo punto urgente chiedere ai vertici Rai un provvedimento anche da parte dell’azienda”. I componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai si coprono di ridicolo ancora una volta.

Ruotolo (Pd) minaccia i giornalisti di Rainew24: “Pensano di restare impuniti”

Si aggiungono i toni minacciosi di Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd: “Pensano di restare impuniti e non temono le critiche. Perché, servendo il potente, si sentono intoccabili. Ma noi non ci stancheremo di reagire a TeleMeloni”. “Oggi RaiNews24 per 70 minuti ha trasmesso in diretta, il comizio di Giorgia Meloni, della presidente del Consiglio -prosegue-. I vertici aziendali non possono fare finta di nulla”. Ruotolo chiama alla crociata: “Noi, come Pd, chiediamo alle altre forze di opposizione, ai sindacati, alle associazioni della società civile che hanno a cuore la nostra Costituzione, di batterci insieme; perché la Rai torni ad essere di tutte e di tutti. Queste scelte, che minano la credibilità del servizio pubblico, minano la nostra democrazia”. Il gusto per l’esagerazione non lo sfiora minimamente.

L’intervento del premier in diretta manda ai matti la sinistra

Come non sfiora Usigrai e Cdr di Rainews24 che firmano una nota fiammeggiante: “Un’ora e dieci minuti. E’ la durata dell’intervento di Giorgia Meloni a chiusura di Atreju, la convention del suo partito, Fratelli d’Italia. A Rainews24 è stato trasmesso integralmente in diretta”. Non si capacitano che il discorso di un presidente del Consiglio – abbia un rilievo politico non solo per i politici ma anche per gli italiani che possono ascoltare, criticare, biasimare, approvare. La dialettica per chi ha una concezione padronale del servizio pubblico non è pane quotidiano. Piangono i sindacati anti-Meloni, perché è “slittato a fine comizio l’appuntamento con lo sport; saltati i titoli del telegiornale delle 13 e gli aggiornamenti news per dare visibilità completa al discorso”. Non tarda ad arrivare la risposta di Unirai, i neo-nato sindacato di cui fanno parte colleghi giornalisti che si battono per il pluralismo nel servizio publbico. E non si sentono rappresentati dal pensiero unico incarnato fin’ora dall’Usigrai.

La replica di Unirai: “Stesse modalità per tutti i presidenti del Consiglio”

“Cresce il malessere della redazione di Rainews24 di fronte ai continui attacchi al canale, e a chi ci lavora. Che arrivano sempre dalla stessa parte politica, dalla stessa segreteria di partito spalleggiata dal Cdr e dall’ormai ex sindacato unitario Usigrai. Lo stesso Cdr che ieri non ha mosso un dito per difendere la reputazione della redazione dalle accuse denigratorie che sono arrivate da un esponente politico. Contro la Rai, e contro Rainews24 in particolare, è in atto da mesi una vera e propria campagna di disinformazione”. E’ quanto afferma il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, secondo cui “chi parla di un canale fazioso e sbilanciato a favore di un determinato partito dovrebbe almeno avere la decenza di fornire i dati a supporto di questa tesi invece di alimentare polveroni”. “Rainews24 – precisa la nota- sta coprendo gli interventi pubblici dell’attuale presidente del Consiglio con le stesse modalità con cui in passato sono stati seguiti i suoi predecessori, di qualsiasi colore politico. Quando Rainews24 trasmetteva gli interventi di Letta e Gentiloni, Usigrai, Cdr e Pd, non avevano nulla da ridire?”.

Filini (Vigilanza Rai): “Il Pd è il più presente a Rainews24. Di che parlate?”

Francesco Filini, capogruppo di FdI in Commissione Vigilanza Rai parla di un’ennesima polemica ridicola: “La sinistra in tutte le sue variopinte sfumature e armocromie, dimostra di avere una vera e propria ossessione per Atreju: non riescono a farsene una ragione del successo della nostra kermesse. Ora inventano di sana pianta l’ennesima ridicola boutade su Rainews. Colpevole di fare quello che fa sempre da anni: trasmettere integralmente i discorsi del Presidente del Consiglio di turno. Prescindendo dal colore politico e in qualsiasi contesto, come fanno tutti i canali “all news””. Aggiunge Filini: “L’ultima volta che il direttore Petrecca è stato audito in vigilanza è uscito fuori che il partito che più di tutti godeva di massiccia presenza su Rainews, non è il primo partito, ma il PD. Di che cosa stiamo parlando?”, chiude polemico la questione. Intanto, da ambienti Rai trapela la notizia dell’apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, in relazione a quanto affermato nel corso della festa di Atreju.