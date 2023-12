Pnrr: gufi giù dal trespolo per la quarta volta. L’Italia incassa altri 16,5 miliardi: conseguiti i 28 obiettivi

Sul Pnrr i gufi sono stati serviti: raggelati e precipitati dal trespolo per la quarta volta. La Commissione europea ha versato oggi la quarta rata Pnrr di 16,5 miliardi di euro all’Italia. Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall’Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata.

Zittita per l’ennesima volta l’opposizione

Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l’attuazione delle riforme in materia di giustizia e Pubblica amministrazione, nonche’ importanti riforme nei settori dell’inclusione sociale e degli appalti pubblici. E’ quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi che prosegue rilevando che “i principali investimenti sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell’industria spaziale, l’idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l’istruzione e le politiche sociali”.

La rata del Pnrr è arrivata entro la fine dell’anno come annunciato dalla Meloni

“Come preannunciato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il pagamento della quarta rata – si sottolinea ancora – e’ avvenuto entro il 2023 e porta il totale delle risorse Pnrr ottenute finora dall’Italia a circa 102 miliardi di euro, corrispondenti a piu’ della meta’ delle risorse totali del Piano. Cio’ dimostra i grandi progressi fatti dall’Italia nel raggiungimento delle misure previste”. “Sulla base del Piano cosi’ come recentemente modificato dal Consiglio Ue – conclude la nota – il governo Meloni proseguira’ nell’opera di piena e tempestiva attuazione del PNRR, nel quadro della continua e stretta collaborazione con la Commissione europea”.

La soddisfazione del ministro Fitto

“Grande soddisfazione per l’erogazione avvenuta oggi da parte della commissione europea della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza del valore di 16,5 miliardi di euro. L’impegno del presidente Meloni e del governo era di ricevere i fondi entro la fine del 2023 e lo abbiamo rispettato. Questo e’ il risultato di un grande impegno collettivo e di una costante e costruttiva collaborazione la commissione europea. Il lavoro sul Pnrr prosegue”. Lo afferma su Facebook il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Foti: “La quarta rata del Pnrr chiude un anno di successi per il governo”

Esprime soddisfazione anche Tommaso Foti. «Il pagamento della quarta rata del Pnrr assieme alla manovra di bilancio chiudono un anno di successi targati governo Meloni», commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, «Il difficile scenario internazionale – prosegue Foti – ha messo a dura prova l’economia di ogni Nazione, ma si può affermare che l’Italia ne sta uscendo a testa alta».

«Il presidente Meloni – ricorda il capogruppo di FdI – lo aveva previsto e così è stato: la quarta rata è stata versata entro il 2023, facendo arrivare a 102 miliardi di euro le risorse ottenute finora. Il conseguimento di oltre la metà delle risorse del Piano conferma il raggiungimento delle misure previste grazie all’ottimo lavoro di squadra tra Palazzo Chigi e il ministro Fitto in sinergia con la Commissione europea. La stabilità e la credibilità del governo Meloni – conclude il presidente dei deputati di FdI – sono sempre più apprezzate nel panorama politico internazionale, con buona pace di chi profetizzava sventure e si augurava catastrofi per la nostra Italia».

Meloni ad Atreju: chi prevedeva sciagure ora fischietta

Giorgia Meloni nel suo intervento ad Atreju aveva ricordato che i rapporti con l’Europa non erano critici come li avevano dipinti l’opposizione e i giornali vicini all’opposizione. E proprio in tale occasione aveva preannunciato che anche la quarta rata del Pnrr sarebbe stata incassata nei tempi previsti. Con l’occasione aveva descritto l’imbarazzo dell’opposizione. Ogni volta rispettiamo gli impegni «e ogni volta fischietta», ironizzava la Meloni, sull’atteggiamento di Schlein e Conte, sconfessati puntualmente da un anno a questa parte. Anche stavolta, per dirla con la Meloni, Pd e M5s e i media a loro vicini, sono costretti a “fischiettare”.