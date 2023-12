Panico al McDonald’s di Cinisello Balsamo: 22 intossicati per un attacco con spray al peperoncino

Intervento dei vigili del fuoco maredì 19 aprile in un Mc Donald’s di via Valtellina a Cinisello, alle porte di Milano. Evacuate, per l’utilizzo di uno spray al peperoncino, venti persone e due dipendenti in osservazione da parte del 118.

Secondo un sito locale l’autore del gesto delinquenziale sarebbe stato un ragazzino di 13 anni che avrebbe spruzzat lo spray al peperoncino per fare uno scherzo. Le persone che si trovavano all’interno del ristorante, circa una ventina in quel momento, sono state evacuate dai vigili del fuoco. Due dipendenti del ristorante sono stati messi sotto osservazione dal 118, intervenuto sul posto insieme all’Aps di Sesto San Giovanni e nucleo Nbcr per i rilievi di rito.

Spray al peperoncino, la nuova arma delle baby gang

Gli spray al peperoncino sono diventati una vera e propria arma impropria usata sempre più frequentemente dai malintenzionati. Le cronache recenti riportano un caso a Firenze, dove un raider è stato accoltellato ad una gamba e rapinato anche con l’uso della sostanza urticante. La polizia di Firenze ha arrestato per questa aggressiuone un minore di origine straniera.

Nell’ambito dell’operazione di polizia scattata nelle scorse ore in 14 province, a Genova la squadra mobile ha arrestato un giovane cittadino ecuadoriano maggiorenne che doveva scontare una pena per una rapina, e ne ha denunciati altri sei, di cui cinque minorenni. Tre di loro sono stati denunciati per spaccio, due per ricettazione e uno perche’ trovato in possesso di uno spray al peperoncino. I denunciati sono sia ragazzi sia italiani, sia stranieri