Ospedale di Tivoli, il rogo partito da un seminterrato. Rocca: settimane prima di tornare alla normalità (video)

Stanno facendo il giro del web le tragiche immagini dell’incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma. Nel rogo, divampato intorno alle 23 di venerdì sera, sono morti tre anziani pazienti. Dalle fiamme è stato estratto il corpo di un quarto anziano, che sembra fosse morto già prima che scoppiasse l’incendio. La Procura ha aperto un fascicolo e il pm di turno ha effettuato un sopralluogo sul posto. Dalle prime verifiche dei pompieri sembrerebbe che l’incendio possa essere partito da alcuni rifiuti che si trovavano nel retro della struttura a un piano interrato e si sia poi diffuso all’interno coinvolgendo diverse aree come la radiologia, il pronto soccorso e l’obitorio. partito dal deposito dei rifiuti.

Rocca e Schillaci all’ospedale di Tivoli

Tra i primi recarsi sul posto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che in merito al funzionamento del sistema antincendio ha sottolineato: «Dobbiamo capire quello che è accaduto e come si sono propagate le fiamme. La polizia scientifica darà l’esito e le valutazioni, per capire quale sia la natura, come ciò sia potuto succedere». Il governatore ha incontrato i vertici della Asl assieme al prefetto di Roma Lamberto Giannini. «Sono stati momenti caotici, questo non doveva accadere – ha aggiunto Rocca – Cercheremo di capire le cause e trovare le soluzioni. Il pronto soccorso dell’ospedale è distrutto. Ci vorranno settimane».

Il cordoglio del premier Meloni

«Sono qui per portare la mia vicinanza e quella del Governo ai parenti delle vittime e a tutti i pazienti ricoverati – ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci – Mi complimento con gli operatori sanitari: i ricoverati sono stati rapidamente trasferiti. Ancora una volta si è dimostrata la qualità dei nostri operatori, in un momento di emergenza sono stati molto bravi a mettere i pazienti in sicurezza. Non so cosa può essere successo, ma abbiamo massima fiducia negli inquirenti». Sulla tragedia, è intervenuto il premier Giorgia Meloni con una nota nella quale «esprime il più sentito cordoglio ai famigliari delle vittime dell’incendio che si è sviluppato nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli e la vicinanza a tutte le persone colpite».

Dall’ospedale di Tivoli 192 pazienti evacuati, anche tre neonati

«Dall’ospedale di Tivoli sono state evacuate 192 persone, di cui oltre al personale medico 174 erano pazienti. Non risultano feriti gravi. Sono stati evacuati bambini di tutte le età, di cui tre neonati”. Così il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, davanti all’ospedale della città, dove ieri è divampato un incendio. “Che io mi ricordi non si erano mai verificati episodi simili – ha aggiunto Proietti – Le cause verranno accertate dopo i rilievi della Polizia Scientifica che sono già iniziati questa notte. Le fiamme sarebbero partite dal seminterrato dove ci sono diversi locali. Si sta cercando di allestire nella vicina palestra un punto di pronto intervento».