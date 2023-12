Messico, la ribellione alle estorsioni dei narcos: la folla li massacra a colpi di pietre e machete

È di otto narcos e tre cittadini uccisi il bilancio di quanto avvenuto a Texcaltitlan, nel Messico centrale, dove la popolazione locale si è ribellata alle continue estorsioni del cartello di trafficanti attaccando e massacrando i narcos a colpi di machete e pietre. La notizia, complici anche le cruente immagini postate su X, sta facendo il giro del mondo.

Il massacro dei narcos in Messico

Secondo quanto ricostruito dalla stampa messicana, i narcos avevano convocato i cittadini di Texcaltitlan (cittadina che conta meno di 2400 abitanti, a circa 130 chilometri a sud ovest di Città del Messico) al campo sportivo, affinché pagassero la quota settimanale di pizzo per le coltivazioni. Gli uomini, però, si sono ribellati e hanno organizzato un’imboscata. Così quando i criminali sono scesi dalle auto li hanno prima circondati e poi aggrediti a colpi di machete, uccidendone otto, legati – a quanto emerso – al cartello Familia Michoacana.

La violenta ribellione dei cittadini di Texcaltitlan ripresa e postata su X

Le scene che circolano su X, riprese da qualcuno presente nelle vicinanze e nelle quali si distinguono anche colpi di arma da fuoco, sono di estrema violenza e sono attualmente al vaglio della polizia, che indaga sull’accaduto. Il massacro di Texcaltitlan arriva in un momento in cui il Messico è già alle prese con la campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024 e mette in grave difficoltà il governo del presidente Andrés Manuel López Obrador, conosciuto anche con l’acronimo Amlo, proprio in queste ore impegnato in un Forum per la presentazione dei propri risultati. “Con questo governo gli abbracci sono stati per i criminali e le pallottole sono state per i cittadini”, ha scritto su X Xóchitl Gálvez Ruiz, in lizza per la candidatura alle presidenziali.