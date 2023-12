Meloni straccia Schlein e Conte anche sui social. E Giorgia fa il “boom” in India grazie a TikTok

Non ce n’è per nessuno, in questo momento. Se i sondaggi premiano il governo, FdI e Giorgia Meloni a un anno di distanza dalla vittoria elettorale, anche i social network dicono che la “luna di miele” con il centrodestra è ancora al suo massimo splendore. Il seguito, sui social, perfino sull’ultimo strumento creato da Meta, “Threads”, fa volare la popolarità della Meloni rispetto agli altri leader politici. Giorgia ha conquistato quasi due milioni di followers in un anno e d è a poca distanza dal suo alleato, Matteo Salvini, che risulta ancora primo ma stabile nei consensi. A debita distanza da lei, secondo le stime delle società specializzate, c’è Giuseppe Conte, molto, molto lontana, Elly Schlein, che ha difficoltà a comunicare perfino di persona, figuriamoci sul web. Il peggiore? Matteo Renzi, of course. (come da grafica in alto di Repubblica).

Meloni regina dei social, anche su “Threads”

Dopo un anno alla guida del governo, Giorgia Meloni registra ancora la miglior performance sui social media mentre la Schlein fatica su tutte le piattaforme e Matteo Salvini resta stabile. In calo Giuseppe Conte e Carlo Calenda, come se l’opposizione, rispetto a quando erano al governo, non gli giovasse. Giorgia Meloni resta in testa anche rispetto ai contenuti più popolari, conquistandone 11 tra i primi 20: popolarissimo, il premier italiano, soprattutto sulla piattaforma di TikTok, su cui la leader del Pd invece non è presente. Il dato a sorpresa è che, a quanto pare, l’amicizia e il feeling con il presidente dell’India, Narendra Modi, ha reso la Meloni popolarissima in quello sconfinato paese, sulla scìa proprio di Modi, che è il politico più seguito del mondo con 207 milioni di follower su tutte le piattaforme.

Il balzo nell’ultimo anno di governo