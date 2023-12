Meloni è affetta da otoliti: la conferenza stampa di fine anno rinviata al 4 gennaio

Giorgia Meloni è affetta da otoliti, una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Questa la diagnosi del medico per i sintomi di vertigini e nausea che hanno costretto a letto al buio per due giorni la presidente del Consiglio e attribuiti, in un primo momento, a postumi dell’influenza. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Il malessere del premier Meloni: diagnosticatata una otoliti

Il disturbo, spiegano i collaboratori del premier, è stato diagnosticato ieri dopo la visita a casa di un otorino che ha eseguito una manovra di riposizionamento degli otoliti. Prima della visita si erano ipotizzate come cause del malessere i postumi dell’influenza della settimana scorsa o una possibile labirintite, che ha sintomi simili, quali nausea e vertigini. Stamattina la presidente del Consiglio è riuscita ad alzarsi, anche grazie ad un collare che ne limita i movimenti, e a parlare a telefono. Meloni “già in via di miglioramento”, le è stato prescritto il collare e questa mattina “è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono”. Tuttavia, deve restare precauzionalmente a riposo per qualche giorno.

La conferenza stampa di fine anno il 4 gennaio alle 11

La conferenza stampa di bilancio 2023 e previsioni per il 2024 del presidente del Consiglio Giorgia Meloni si terrà giovedì 4 gennaio alle 11. Lo ha comunicato l’Ordine dei Giornalisti, che organizza l’appuntamento di fine anno insieme all’associazione della stampa parlamentare, dopo i due rinvii per influenza del presidente del consiglio delle prime due date concordate: 21 e 28 Dicembre.

La conferenza stampa si terrà dunque all’indomani della conferenza dei cdr convocata dall’Fnsi per esprimersi sulla possibilità di sciopero nazionale dei giornalisti contro la delega al governo per rendere non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare dopo il rinvio a giudizio approvata dalla Camera. Per protesta contro questa norma la Fnsi aveva annunciato che avrebbe disertato l’incontro stampa di Meloni di fine anno sia il 21 che il 28 Dicembre.