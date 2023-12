Maxi blitz della polizia contro le baby gang in tutta Italia: quaranta arresti, sequestrate armi e droga

Pistole, armi da taglio, tirapugni. E, ancora, centinaia di dosi di stupefacenti con decine di giovanissimi fermati e tratti in arresto. È questo il risultato di una vasta operazione che ha coinvolto oltre 500 tra agenti e operatori in diverse città d’Italia: teatro di reati legati allo “street bullying” di alcune baby gang collegate anche al mondo dei trapper di periferia.

Circa 40 arresti e 70 denunce, molti a carico di minorenni: l’operazione è in corso in 14 province (Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena; Napoli, Palermo, Padova, Pescara; Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. L’attività è stata svolta dalle Squadre mobili e dalle Sisco competenti, che, dopo preliminari investigazioni e anche mirati monitoraggi di alcuni social su soggetti e luoghi specifici, sono intervenuti in un’azione di contrasto alle baby gang e allo street bullying.

A supporto degli Uffici investigativi hanno operato 135 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e alcune Unità cinofile per lo svolgimento delle attività antidroga. Sono state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico, e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro, perlopiù provenienti dallo spaccio. Gli interventi, sottolineano gli investigatori, hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti contigui al mondo dei trapper. Tra i 70 i denunciati, sono una ventina gli under 18. Sequestrati anche 10mila euro nelle operazioni che hanno individuato spaccio e aggressioni in aree anche pubbliche come parchi e plessi scolastici. A Milano gli arrestati sono 16, di cui 6 minorenni al momento dei fatti contestati. Non ci sono nomi noti.