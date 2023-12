Mar Rosso: l’Italia invia la nave da guerra Fasan. “Proteggerà le rotte marittime dagli attacchi degli Houti”

Nelle prossime ore, l’Italia invierà nel Mar Rosso la fregata Fremm “Virginio Fasan”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo un colloquio in video collegamento con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, Lloyd Austin. «L’Italia farà la sua parte, insieme alla comunità internazionale, per contrastare l’attività terroristica di destabilizzazione degli Houthi, che abbiamo già condannato pubblicamente, e per tutelare la prosperità del commercio e garantire la libertà di navigazione e il diritto internazionale», ha dichiarato il ministro della Difesa a Rainew24.

Crosetto: con la fregata Fasan proteggiamo le rotte mercantili

«Il problema del Mar Rosso è fondamentale», ha aggiunto il ministro della Difesa. «Noi siamo una nazione che affida al trasporto navale gran parte della sua ricchezza. Il blocco del canale di Suez significa un aumento immediato di qualsiasi cosa venga trasportato su mare sia per venderla che per comprarla, pensiamo all’energia, al petrolio, al gas liquido e a qualsiasi merce». Secondo Crosetto, «rischiamo di trasformare i nostri porti in deserti se il problema rappresentato dagli Houthi non verrà fermato».

Gi Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno minacciato attraverso uno dei loro portavoce che sono intenzionati ad “effettuare operazioni e attacchi ogni 12 ore alle navi che transitano nel Mar Rosso”. Finora hanno usato droni, barchini e missili per colpire le rotte commerciali sul Mar Rosso, arrivando persino ad assaltare e dirottare un mercantile, il 22 novembre. Una petroliera norvegese è stata centrata da un missile e la scorsa settimana una fregata francese ha abbattuto due droni lanciati contro una portacontainer.

La fregata Fasan, lunga 139 metri, larga 19,7 metri, ha un dislocamento a pieno carico di circa 5900 tonnellate, puo’ raggiungere una velocita’ di oltre 27 nodi e ospitare 145 membri di equipaggio. Dotata di missili Aster 30 e 15 in grado di garantire protezione in un raggio di 100 chilometri, potrebbe in futuro essere affiancata da una seconda nave italiana.

La minaccia del gruppo sciita degli Houti

«Il fine delle operazioni navali» nel mar Rosso da parte del gruppo sciita degli Houthi è di «sostenere il popolo palestinese nell’affrontare l’aggressione e l’assedio di Gaza. E non sono una dimostrazione di forza o una sfida per nessuno». Così sui social il portavoce del gruppo yemenita filoiranian . «Chiunque cerchi di espandere il conflitto deve assumersi la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni», ha ammonito il portavoce.

«Finalmente anche la nostra Marina Militare si appresta a scendere in campo, inserendosi in una missione multinazionale volta a preservare gli equilibri – ormai troppo precari – in uno scenario da tempo altamente instabile e in costante pericolo di deterioramento», ha commentato all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico.

Per l’ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, «il fronte Yemenita ha ormai bisogno di un intervento strutturato che protegga con sistematicità, e con strumenti militari adatti, il traffico marittimo. Segnatamente quello commerciale, dalle imboscate degli Houthi sempre più attrezzati a colpire le unità navali in transito verso Suez. La nostra Marina in particolare – conclude Tricarico – può inserirsi nella Task Force navale a verosimile guida statunitense, con unità aggiornate e assolutamente adatte allo scopo».