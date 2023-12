Fango su Crosetto. “Non paga l’affitto”. Lui reagisce: “Sono disgustato”. E pubblica le prove

Uno scoop, su fa per dire, ovviamente. Con tanto di richiamo al caso Scajola, ma senza alcun collegamento logico. Il fatto non sussiste, ma “Il Fatto” lo ha raccontato lo stesso, cercando di mettere alle strette il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Non paga l’affitto in una casa di un imprenditore”, è l’accusa. “Non lo pago semplicemente perché non ci abito, il locatore sta facendo i lavori…”, è la replica, con tanto di foto dei muratori in azione. E una chiosa: “Sono disgustato”.

Crosetto e il finto scoop sull’affitto non pagato

“Il ministro Guido Crosetto attualmente abita in un attico e superattico da 220 metri quadri in un comprensorio in zona Aurelia a Roma. È lì da quattro mesi con la moglie Graziana Saponara detta Gaia e i figli. Ma non paga l’affitto”, aveva scritto a tutta pagina oggi il Fatto Quotidiano. Con notizie presentate come scoop. “La casa appartiene a un imprenditore della cybersecurity che si chiama Carmine Saladino. Che doveva ristrutturarla, ma i lavori sono durati troppo. Per questo gli ha abbuonato il pagamento dell’affitto. Mentre il ministro ha pagato quello della vecchia casa, fino a ottobre scorso”. Il quotidiano spiega che c’era un contratto di possesso e legittima detenzione. E Crosetto non ha versato nulla perché la colpa dei disagi è del locatore. Lo stesso imprenditore aveva chiarito tutto. “Il contratto è stato fatto a novembre con la speranza di finire i lavori a fine anno. Purtroppo i tempi si sono allungati e sto creando disagio a un amico”. Ma il giornale di Travaglio solleva un problema di opportunità visto che l’imprenditore è presidente e socio del gruppo Maticmind, che gestisce appalti con la pubblica amministrazione, anche del ministero della Difesa (ma ottenuti tempo addietro, piccolo particolare…).

Il ministro: “Basta, sono disgustato. Mi sono stufato”

”Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato. ‘Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?’ Semplicemente perché i lavori (a carico a locatore) sono a questo punto”, ha scritto su X Guido Crosetto, pubblicando le foto dei lavori in corso nell’appartamento in zona Vaticano di proprietà del figlio dell’imprenditore Carmine Saladino che ha preso in affitto. ”Queste foto, odierne, penso spieghino perché, come qualunque inquilino, io sia un po’ irritato – aggiunge – Da ministro mi comporto come mi comporterei da cittadino: cerco di rispettare i miei doveri e difendere i miei diritti. Ps grazie per aver resa pubblica la mia residenza”.

L’articolo del “Fatto” è uscito nel giorno in cui, Crosetto, ha relazionato il Parlamento sul conflitto tra politica e magistratura. Piccolo particolare.