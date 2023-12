Latina, straniero aggredisce a pugni in faccia una 16enne a spasso col cane e tenta di violentarla

L’ha aggredita alle spalle mentre, la notte della Vigilia di Natale, stava portando a spasso il cane: una furia cieca, quella con cui lo straniero si è scagliato su una 16enne di Latina, scaraventata in terra e colpita a pugni in faccia nel tentativo di tramortirla e neutralizzare le reazione della ragazzina che, difendendosi, ha evitato che l’uomo riuscisse nel suo intento: violentarla. La giovane, per quanto terrorizzata, è riuscita a reagire con coraggio e sangue freddo. E a divincolarsi dalla morsa del cittadino extracomunitario che l’ha brutalmente assalita all’improvviso, graffiandolo e dimenandosi. Un istinto di sopravvivenza, quello della giovanissima vittima, che le ha permesso di difendersi e di evitare il peggio.

Latina, straniero tenta di violentare in strada una minorenne a spasso col cane

Un ennesimo episodio di violenza cruda, feroce, quello registrato a Latina, che ancora una volta vede in azione un aggressore straniero. E, per l’ennesima volta, tra le vittime una minorenne che grazie alla sola prontezza di riflessi e alla capacità di reagire, è riuscita a evitare lo stupro. Un’aggressione sferrata non in una strada buia, in una zona isolata e poco sorvegliata, ma – come riferiscono i media locali – ma nel cuore di un capoluogo italiano, e durante dei giorni di festa. Una vicenda drammatica che, grazie alla reattività della vittima, ha impedito all’ennesimo aggressore sessuale di abusare di una giovane individuata a caso, braccata e aggredita con violenza gratuita, inaudita.

La giovane, aggredita a pugni in faccia, riesca a difendersi e a chiedere aiuto

La giovane, riuscita a sfuggire dalle grinfie dello straniero, una volta in fuga ha immediatamente dato l’allarme e chiesto aiuto. Così, subito dopo subito intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che, dopo aver perlustrato e battuto a tappeto la zona, hanno rintracciato l’uomo che era ancora a breve distanza dal luogo dell’aggressione. Rintracciato e individuato, gli agenti lo hanno arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale e lesioni. Poi, su disposizione del Magistrato di turno, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Latina dove al momento lo straniero è recluso in attesa del processo e onde evitare il rischio che l’uomo possa reiterare il reato.

La polizia rintraccia subito lo straniero e lo arresta

Reati che si ripetono con inquietante frequenza e che, con altrettanta frequenza, registrano casi di immigrati stranieri che popolano le nostre città, come responsabili di aggressioni e violenze che hanno contribuito ad alimentare paura e una inalienabile percezione di insicurezza…