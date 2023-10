Violenza sessuale a Guidonia su una 16enne in un parco pubblico: arrestato un marocchino

Si fa luce sulla violenza sessuale a Guidonia. Un uomo di 25 anni, marocchino, è stato arrestato dalla polizia di Tivoli. È accusato di aver abusato di una sedicenne nel mese di agosto in un parco pubblico della frazione di Villalba. La minore aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima. I due, dopo aver fatto amicizia, si erano scambiati messaggi telefonici sui social. Poi una sera, alla fine del mese di agosto, si sono incontrati nei pressi di un bar dove si erano dati appuntamento. Avevano fatto una passeggiata per poi recarsi in un parco pubblico dove si erano seduti su una panchina, chiacchierando tranquillamente come avrebbero fatto due amici. Improvvisamente è scattata la violenza dell’uomo. La ragazza è riuscita, tuttavia, a divincolarsi e, terrorizzata e in lacrime, è riuscita di allontanarsi minacciata dal marocchino di non raccontare a nessuno l’accaduto.

Violenza sessuale a Guidonia, la testimonianza della ragazza

Dopo essersi confidata con una cugina e una sua amica, la vittima ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto ai suoi genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti agli agenti del commissariato. È immediatamente scattata l’attività prevista in questi casi, con audizione protetta autorizzata dal Pm turno violenza, durante la quale la ragazza ha riferito e sporto denuncia. Le dichiarazioni rese dalla vittima sono state chiare e circoscritte, le testimonianze assolutamente sovrapponibili al suo racconto. Infine, le fonti di prova acquisite durante l’attività d’indagine, hanno consentito al Pm della Procura di Tivoli di chiedere