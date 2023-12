In un’intervista tv dice: “I trans non sono donne”, fermata dalla polizia la cantante Louise Distras (video)

La cantante punk Louise Distras ha denunciato di essere stata fermata dalla polizia inglese e interrogata per le dichiarazioni rilasciate all’emittente GB News su quelli che aveva definito “estremisti dei diritti dei trans”.

La denuncia della 36enne cantante britannica è diventata rapidamente virale sui social, è finita sui tabloid inglesi e sta facendo rumore nel mondo della musica anglosassone. Louise Distras ha rivelato sui social media di avere subito una visita della polizia in casa: la donna dice di essere stata interrogata e rilasciata dopo cinque ore di interrogatorio.

La cantautrice britannica ha recentemente denunciato pubblicamente di essere stata “cancellata” dai capi dell’industria musicale per le sue posizioni sul mondo lgbtq. In particolare, a far scattare la fatwa nei suoi confronti, una sua dichiarazione in cui negava che le donne trans fossero donne.

Louise Distras, che vive a Wakefield, nel West Yorkshire, ha ricostruito su X il momento in cui la polizia gli è piombata in casa. «Mi stavo lavando i capelli sotto la doccia quando due poliziotti hanno citofonato a casa». «Ero nuda, a parte un asciugamano, e avevo ancora lo shampoo tra i capelli», ha scritto sui social. «Sono stata costretta a sopportare l’umiliazione di vestirmi di fronte a un agente di polizia con una bodycam come una “terrorista”. Una volta sotto la custodia della polizia del West Yorkshire, sono stata fotografata e mi sono stati prelevati tamponi di DNA e impronte digitali».

Nel suo post su X, che ha avuto più di 400.000 visualizzazioni, Louise Distras ha affermato di essere stata “falsamente denunciata” alla polizia e poi è stata interrogata sui suoi commenti su GB News il mese scorso in un’intervista con il presentatore Andrew Doyle. Ha aggiunto che la polizia l’ha anche interrogata su commenti simili fatti in un discorso all’evento Let Women Speak a Leeds il mese scorso.

L’agenzia Midnight Mango, che organizza i concerti della cantante, dopo l’intervista a Gb News aveva annullato tutti i suoi eventi. «La nostra posizione come azienda è chiara – hanno detto i discografici inglesi secondo la versione della Distras – le donne trans sono donne e se continui a negare pubblicamente che le donne trans sono donne, questa tua posizione avrà un effetto dannoso sulla tua carriera musicale»

«Non posso dire molto per ragioni legali – ha aggiunto la cantante sui Social – ma posso dire che quello che mi sta succedendo in questo momento è un perfetto esempio di uomini violenti e predatori che abusano del sistema legale per mettere a tacere e intimidire le donne».

Here’s my full interview with @LouiseDistras that apparently resulted in her arrest by police.

Can anyone find these supposed “vile remarks”? 🤔pic.twitter.com/gf2HkAIUcD

— Andrew Doyle (@andrewdoyle_com) December 20, 2023