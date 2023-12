In Russia si vota il 17 marzo del 2024 per le Presidenziali: nessun dubbio sul nome del vincitore…

Putin non è ancora candidato, ma lo sarà a breve. Con poco spazio alla suspence, a quanto pare… Il Consiglio della Federazione Russa, la Camera Alta del Parlamento della Federazione, ha adottato una risoluzione per la convocazione delle prossime elezioni presidenziali il 17 marzo 2024. La presidente del Senato, Valentina Matvienko, ha dichiarato aperta la campagna elettorale.

Russia, le Presidenziali dall’esito scontato

Putin – della cui candidatura è attesa l’ufficializzazione – è attualmente al suo quarto mandato come presidente della Russia. Dal 1999 Putin ha ricoperto posizioni di vertice nel paese, sia come presidente, sia come premier, prima con Boris Eltsin presidente, quindi per i quattro anni in cui ha ceduto la presidenza al suo alleato Dmitry Medvedev, costretto dai limiti ai mandati consecutivi imposti per legge. Una riforma costituzionale ‘ad hoc’ gli consente ora di svolgere altri due mandati di 6 anni.

Si attende che il presidente russo annunci la candidatura a un quinto mandato presidenziale durante la conferenza stampa di fine anno, il 14 dicembre. Lo scorso mese il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che se decidesse di candidarsi, nessuno sarebbe in grado di competere con lui. Sono in molti a credere che Putin, 71 anni il prossimo 7 ottobre, rimarrà al potere a vita.

La riforma di Putin per poter essere confermato a vita

Nel 2020 ha promosso una riforma costituzionale che di fatto gli consente di aggirare il limite di due mandati presidenziali consecutivi dandogli la possibilità di candidarsi alle presidenziali del 2024 e, in teoria, anche a quelle del 2030. Il Cremlino sta inasprendo sempre più la repressione del dissenso e al momento non si prevedono reali oppositori tra i candidati alle prossime presidenziali russe.

Ieri il presidente russo, in un incontro a Riad con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, ha annunciato il rafforzamento dei legami russi con gli arabi. “Niente può impedire lo sviluppo delle nostre amichevoli relazioni”. Secondo Putin “è molto importante per noi entrambi scambiarci informazioni e valutazioni su ciò che sta accadendo nella regione”. Il presidente russo ha invitato il principe ereditario, premier saudita, a visitare Mosca l’anno prossimo, sostenendo che “le relazioni tra Russia e Arabia Saudita hanno raggiunto negli ultimi 7 anni un livello senza precedenti”. La Capitale saudita è la seconda e ultima tappa di 24 ore di un raro tour del presidente russo dopo il mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale dell’Aja.