“Cos’è successo alle guance di Putin?”: il mistero degli zigomi diventa virale sui social (video)

Sta suscitando una certa curiosità sui social il mistero intorno al viso di Vladimir Putin. In un video postato dal consigliere ucraino Anton Gerashchenko si vede infatti il viso del presidente russo particolarmente tumefatto nell’area degli zigomi, tanto da spingere il consulente del ministero dell’Interno di Kiev a chiedersi: “Che cosa è successo alle guance di Putin?”.

Il giallo delle guance di Putin impazza sui social

Il video è stato postato per la prima volta l’8 novembre, ma Gerashchenko lo ha ripostato oggi dopo che anche il quotidiano tedesco Bild l’ha rilanciato con il titolo “Mistero sul volto di Putin”, sintetizzando anche il senso dei numerosi commenti a corredo del post: “Nuove indiscrezioni su Vladimir Putin: le sue guance, gonfie. È davvero lui? Dopo un brutto intervento di chirurgia estetica? O è un sosia di Putin?”, si legge ancora nel sommario del video pubblicato online dal tabloid.

Il consigliere ucraino: “Sono sempre più un oggetto misterioso”

“Le guance di Putin sono sempre più un oggetto misterioso, sembrano apparire e scomparire a caso durante lo stesso giorno”, ha scritto su X Gerashchenko, molto attivo nel cogliere in fallo lo “zar”: ieri aveva postato un filmato in cui si vede Putin inciampare sul nome del presidente kazako. “Non è la prima volta che Putin sbaglia il nome di un leader di un Paese, mancanza di rispetto o le nuove guance influenzano l’eloquio di Putin?”, si è chiesto il consigliere ucraino in quella occasione, di fatto lanciando un tormentone “guance di Putin”.

Dall’intervento estetico ai sosia: tutte le ipotesi per risolvere il giallo

Una ridicolizzazione del nemico che non è una novità in guerra e che anche in questo caso dimostra di dare i suoi frutti, insinuandosi per altro nelle pieghe dei dubbi sull’uso di sosia di Putin anche in relazione al suo stato di salute: il video in un paio di giorni ha ampiamente superato i due milioni di visualizzazioni. E quanto più cresce la circolazione del filmato tanto più crescono mistero e ipotesti: cosa sia veramente successo alle guance di Putin continua a non essere chiaro e i commenti social si dividono tra chi ipotizza gli effetti di un intervento estetico e chi pensa a un sosia, magari a sua volta sottoposto a qualche “punturina” per aumentare la somiglianza col leader del Cremlino. Ma c’è anche, perché no, l’ipotesi di una semplice manipolazione del filmato.