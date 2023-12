I messaggi di Turetta a Elena Cecchettin: “Giulia non può ignorarmi per tutte queste ore” (video)

Uno scambio di messaggi tra la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, e Filippo Turetta è stato mostrato ieri nel corso di Chi l’ha visto?, che ha anche mandato in onda un audio del giovane che tenta di condizionare l’organizzazione della festa di laurea dell’ex fidanzata. In particolare, i messaggi con Elena risalgono alla scorsa estate, quando Giulia e Turetta si erano già lasciati e la ragazza stava provando a prendere le distanze dall’ex, che però continuava a cercarla insistentemente, tanto da portarla, secondo quanto riferito dalla sorella, a spegnere il telefono. Il contesto è quello di un concerto al quale le due sorelle erano andate insieme.

I messaggi di Turetta a Elena Cecchettin

“Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?”, si legge nel messaggio trasmesso da Chi l’ha visto?. “No”, risponde Elena, alla quale Turetta chiede “Perché?!”, aggiungendo che “non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore”. E ancora: “Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata… dille almeno che le ho scritto”. “Filippo dalle un attimo di respiro”, scrive a quel punto Elena, ricevendo quella che appare come una riposta irritata di Turetta. “Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata… scusa”, replica il giovane, chiudendo la conversazione con un “grazie”.

“Dalle un attimo di respiro…”: Il controllo continuo di Filippo Turetta nei messaggi ossessivi alla sorella di #GiuliaCecchettin. “Falle accendere il telefono e farglielo lasciare acceso”. Pretendeva anche foto e video della sua giornata.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/SQpqCTrsyz — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) December 6, 2023

L’audio sulla festa di laurea di Giulia

Nell’audio per la preparazione della festa di laurea si sente Turetta intervenire sui “dettagli” della festa emersi in una chat. Nell’audio, parlando degli elementi da inserire nel ‘papiro di laurea’, disegno ironico con caricatura che gli amici avrebbero dovuto regalare alla ragazza, Turetta dice: ”Ciao volevo chiederti un’opinione perché ho raccolto tutti i dettagli della chat ma ci sono cose che non saprei come dire… La Giulia non le ha mai bevute le tisane, anzi per lei sono acqua sporca. A meno che tu non mi dici che è una caratteristica della Giulia ma non mi pare proprio. Quindi possiamo anche tralasciarlo questo dettaglio che hanno scritto”. In altri messaggi ancora sulla festa di laurea Turetta parla anche degli alcolici, indicando “qualcosa di non eccessivo, rischia il mal di testa forte poverina”.

I legali della famiglia Cecchettin: “Da Turetta assedio psicologico nei confronti di Giulia”

I messaggi e gli audio inviati da Turetta fanno parte degli elementi che i legali della famiglia Cecchettin stanno raccogliendo per definire l’atteggiamento che il ragazzo aveva nei confronti di Giulia e che, secondo quanto riferito dagli avvocati, le aveva provocato uno stato d’ansia. Il comportamento di Turetta rappresentava “un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia”, ha spiegato Nicodemo Gentile, legale di Elena Cecchettin, citato da Today, e dimostrava “un uso padronale del rapporto che ha spinto il Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi in ultimo l’omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria”.