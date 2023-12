Gualtieri parla romanesco per conquistare follower: Rita Dalla Chiesa lo ridicolizza (video)

Il sindaco di Roma tenta l’operazione simpatia sui Social, postando un video in cui parla forzatamente “romanesco”. L’effetto suona come grottesco con il conseguente sfottò degli utenti. A causare la presa in giro il video su “X” (ex Twitter) e su Facebook nel quale il primo cittadino ha pubblicato un video in cui annuncia la conclusione dei lavori sulla metro A.

Con tono trionfale annuncia ai suoi follower: «Si potrà utilizzare di sera, come prima, e meglio di prima». Alla fermata Repubblica il giulivo Gualtieri si avventura addirittura in un monologo involontariamente comico degno di un emulo Maurizio Battista: «La metro si potrà usare come prima e meglio di prima», questa la premessa. Poi arriva l’approssimativa descrizione tecnica dei lavori. «Pensate, abbiamo sostituito tutti i binari e tutte le traversine che non erano mai stati cambiati, erano qui dal 1979». Infine, Gualtieri arriva a coronare l’operazione “simpatia” avventurandosi in una definizione in vernacolo romanesco: «Le traversine erano fraciche».

“Il sindaco Gualtieri nel video di che cosa si vanta?”

Proprio così. E le risposte dei romani non sono tardate. «Celebrare in pompa magna il fatto che la principale linea della metro della città sia aperta anche dopo le 21:30 come se fosse lo sbarco sulla Luna», commenta un utente. Mentre una follower di Gualtieri, chiarisce: «E fraciche sarebbe fràdice per tutti gli altri che non essendo romani usano loro malgrado la metropolitana tutti i giorni. Finalmente anche dopo le 21». Non finisce qui: un altro romano va dritto al punto. «Sindaco sono 3 anni che la metro è chiusa. Di cosa si vanta?». E ancora: Ottima cosa. Ma secondo lei è normale chiudere alle 23:30 durante la settimana? Oltre al lavoro ci sono eventi a cui presenziare e l’impossibilità di usare la metro per l’orario limitato. Sarebbe auspicabile che funzionasse almeno un’ora di più anche dalla domenica al giovedì».

E Rita Dalla Chiesa demolisce il sindaco di Roma

Insomma, i commenti icastici hanno travolto il povero Gualtieri. E tra le risposte arriva anche quella di qualche romano illustre, come Rita Dalla Chiesa. La parlamentare di Forza Italia domanda infatti al sindaco di quale metro parla. «Quella dell’altra sera, che finalmente si può prendere dopo 18 mesi di lavori?». Seguito da una emoticon terrorizzata.

Il riferimento è a un treno che ieri anziché fermare al capolinea, a Battistini, è arrivato dritto al deposito, per una distrazione dell’autista. Su questo incidente Gualtieri, per fortuna, ci ha risparmiato battute e video.