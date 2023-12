Fratelli d’Italia, al via la festa di Atreju. Il programma. Segui qui la diretta streaming

Ha preso il via, con il taglio del nastro, la 24esima edizione di Atreju, la tradizionale festa della destra che quest’anno ha come titolo “Bentornato orgoglio italiano” e che proseguirà fino a domenica 17 dicembre.

Nei giardini di Castel Sant’Angelo, nel cuore di Roma, un villaggio natalizio che sarà aperto dalle 9 alle 22 e che ospita una grande pista di pattinaggio ad ingresso gratuito, 32 casette in legno fra street food, prodotti artigianali ed un mercato solidale con 16 associazioni di volontariato.

Al via Atreju, con tanti nomi eccellenti. Il programma

Al centro della festa la politica, con due aree per i dibattiti dedicate ad Emanuela Loi, agente di polizia incaricata della protezione di Paolo Borsellino e rimasta uccisa nella strage di via D’Amelio, ed Enrico Mattei, che rivoluzionò la politica energetica che cambiò l’Italia del dopoguerra.

All’ingresso dei giardini una grande stella cometa illuminata, al centro della festa la “piazza dell’orgoglio italiano”, con un albero di Natale alto 18 metri.

Anche i viali della festa, allestiti con luci natalizie, sono dedicati a personaggi che hanno fatto la storia dell’Italia: Giorgio Perlasca, “Giusto tra le nazioni” che riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di religione ebraica; Giovanni Guareschi, l’ideatore di “Peppone e Don Camillo” e fondatore de “Il Candido”, che raccontò l’Italia del dopoguerra; Giuseppe Prezzolini, fondatore del giornale “La Voce” e ideatore del “Manifesto dei conservatori”; Almerigo Grilz, reporter triestino con un percorso politico di destra, ucciso mentre stava raccontando il conflitto dei miliziani anticomunisti in Mozambico.

Le mostre che celebrano la storia italiana

Sei le mostre allestite: “Enrico Mattei: l’orgoglio di una visione italiana”, “1953, Bentornata Trieste italiana”, “Con Giorgia Meloni c’è più Italia nel mondo”, “Intelligenza artificiale: limiti e potenza di una proiezione del genio umano”, “Sui loro passi: per amare l’Italia come l’hanno amata loro” e “Castel Sant’Angelo: storia, identità, bellezza”.

La festa di Atreju di Fratelli d’Italia si chiuderà domenica domenica a ora di pranzo con l’intervento di chiusura di Giorgia Meloni. Il primo incontro in programma vede protagonisti Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Marco Silvestroni (Senatore FdI e Coordinatore Provincia di Roma), Francesco Filini (Deputato FdI e Responsabile Programm) e altri esponenti di spicco del Lazio.

Il ct azzurro Luciano Spalletti e Flavio Briatore, l’ex premier Matteo Renzi e lo chef Gianfranco Vissani, l’olimpionico Gregorio Paltrinieri e il leader di Vox, Santiago Abascal, Elon Musk, il premier britannico Sunak. Sono alcuni degli ospiti di Atreju 2023, l’evento di Fratelli d’Italia in programma dal 14 al 17 dicembre dove sono attesi anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Camera, Lorenzo Fontana, Edi Rama, premier albanese, Ivan Scalfarotto, Anna Paola Concia. Nella giornata conclusiva, domenica 17 dicembre, ospiti tra gli altri Santiago Abascal, presidente di Vox, e poi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini: nei giorni precedenti, tutti i ministri, sottosegretari, capigruppo e dirigenti FdI. Sull’altro fronte, già confermati, Paola Concia, il leader Iv Matteo Renzi e quello di Azione Carlo Calenda, il governatore pugliese Michele Emiliano, Marco Minniti, Luciano Violante e molti outsider come l’allenatore della nazionale Luciano Spalletti e Federico Palmaroli (Osho). In presenza anche il premier albanese Edi Rama.

Gli appuntamenti di oggi

Ore 14:00 – Sala Enrico Mattei

Inaugurazione e apertura Atreju

Intervengono: Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Marco Silvestroni (Senatore FdI e Coordinatore Provincia di Roma), Francesco Filini (Deputato FdI e Responsabile Programma), Paolo Trancassini (Deputato FdI e Coordinatore regionale del Lazio), Daniele Sabatini (Capogruppo FdI Regione Lazio), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Comune di Roma Capitale), Massimo Ferrarini (Capogruppo FdI Città Metropolitana Roma), Federico Palla (Presidente GN Lazio), Francesco Todde (Presidente GN Roma città), Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma)

Modera: Paolo Corsini (Direttore Approfondimento Rai)

Ore 16:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Mille campanili, venti Regioni, una Nazione: l’autonomia per uno Stato più vicino ai cittadini”

Intervengono: Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Alberto Balboni (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari Costituzionali), Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma)

Introduce: Andrea De Priamo (Senatore FdI)

Modera: Luciano Fontana (Direttore de Il Corriere della Sera)

Ore 17:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Italia stupor mundi: alla scoperta della bellezza”

Intervengono: Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura), Flavio Briatore (Imprenditore), Arrigo Cipriani (Imprenditore), Elisabetta Fabri (Presidente e CEO di Starhotels Group)

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato FdI e Responsabile dipartimento turismo)

Modera: Angelo Mellone (Direttore Intrattenimento Day Time Rai)

Ore – 18.00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Centrodestra al Governo: visione, coesione, condivisione”

Intervengono: Lucio Malan (Capogruppo FdI al Senato), Massimiliano Romeo (Capogruppo Lega al Senato), Maurizio Gasparri (Capogruppo Forza Italia al Senato), Michaela Biancofiore (Capogruppo Civici d’Italia al Senato), Antonio De Poli (Senatore e Presidente dell’UDC), Tommaso Foti (Capogruppo FdI alla Camera), Riccardo Molinari (Capogruppo Lega alla Camera), Paolo Barelli (Capogruppo Forza Italia alla Camera), Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente di Noi Moderati)

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di Libero)

Dalle 18 alle 19 – Pista di pattinaggio

Spettacolo di pattinaggio con Chiara Censori, tre volte Campionessa del mondo di pattinaggio artistico, e le migliori atlete under 13 del Lazio della “Società Angeli sul Ghiaccio”. Promosso da ASI

Dalle 18 alle 20

Presepe Vivente messo in scena dalla Pro Loco di Sutri

19.00 – Sala Emanuela Loi

Presentazione del libro “Moderno sarà lei” di Gianluigi Paragone

Interviene: Galeazzo Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)

19.00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione del libro “L’Italia del miracolo” a cura di Francesco Carlesi

Intervengono: Gianfranco Rotondi (Deputato FdI), Benedetto Ippolito (Professore di Storia della filosofia medievale), Gian Piero Joime (Docente di economia dell’ambiente e del territorio)

Introduce: Alessandro Amorese (Deputato FdI e Responsabile dipartimento iniziative editoriali)

Modera: Luca Telese (Giornalista)

20:00 – Sala Emanuela Loi

“Er pugno se fa con la destra o con la sinistra?” di Federico Osho Palmaroli

Introduce e modera: Stefano Tozzi (Capogruppo FdI I Municipio Roma)

20:00 – Sala Enrico Mattei

Premio Atreju a Shiva Amini (Calciatrice iraniana)

Consegnano il premio: Giuliomaria Terzi di Sant’Agata (Senatore FdI, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea e Responsabile del dipartimento rapporti diplomatici) e Angelo Rossi (Deputato FdI)

Modera: Saverio Montingelli (Giornalista)