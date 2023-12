Fiorello sfotte tutti: l’esilarante gag su Crosetto in “Cattivissimo Mes”, l’affondo su Renzi e Calenda “inaffidabili”

Da Denzel Washington nei panni di Annibale per Netflix a Matteo Salvini improbabile protagonista di una rivisitazione cinematografica. Passando per Crosetto nel ruolo di attore principale di Cattivissimo Mes, per finire con le ultimi incursioni su clima e nucleare. Fiorello ne ha per tutti, è assolutamente un’ironia sferzante bipartisan la sua. E l’ultima messa in onda di VivaRai2! registra un fuoco di fila di battute al fulmicotone, che spaziano satiricamente sulle polemiche che imperversano dai social alle aule parlamentari e dintorni.

Fiorello alle prese con una rassegna stampa stampa al fulmicotone

«Renzi? Fa il pieno di diesel nella macchina elettrica. Pichetto Fratin vuole usare piccoli reattori, fatevene regalare uno per Natale!». E il ministro Crosetto interprete di un ipotetico nuovo capitolo della saga d’animazione intestata ai super-cattivi in giallo. Il più europeo del filone: Cattivissimo Mes… Sono solo alcune della battute con cui questa mattina lo showman ha sferzato i protagonisti della scena pubblica di casa nostra e internazionale.

Crosetto protagonista di Cattivissimo Mes”…

Una rassegna stampa ad alto tasso di satira politica quella proposta oggi da Fiorello, partita dal Mes e col ministro Crosetto evocato in forma di disegno animato. Proseguita con la Cop28: «Usano 315 aerei privati per riunirsi e finisce sempre a tarallucci e… Co2. La bozza scontenta tutti e c’è il silenzio di Pechino. Insomma, con questa Cop28 non si è concluso niente». Una digressione che ha offerto il “la” ad altre ironiche rivisitazioni sul tema, stavolta indirizzate agli sceicchi in versione ecologista: «Hanno proprio la faccia da ambientalisti… Ma si può dare il clima in mano a questi? Tra l’altro Renzi li conosce tutti. Vi dico solo che ha fatto il pieno di diesel nella macchina elettrica…».

Da Renzi e Calenda “inaffidabili”, alla fiction su Salvini con un attore di colore

E sempre a proposito di Renzi, poi, si passa a Emma Bonino, tirata per la giacchetta e contesa dal leader di Italia Viva e da Calenda: «Lei li gela: non mi fido. Magari presi singolarmente non si sa, ma tutti e due insieme…. affideresti qualcosa a Calenda e Renzi insieme?». Una stoccata che lascia il segno, a cui segue, tanto per rimanere rigorosamente bipartisan, l’analisi semi-seria di un’intervista al ministro Pichetto Fratin. «Dice “siamo per il nucleare, ma non per le centrali”. È come dire siamo per la letteratura ma non per i libri… vuole usare piccoli reattori, così che ognuno ne abbia uno in casa. Fatevene regalare uno per Natale! E se dovesse esplodere una centrale nucleare in Francia? La fermiamo alla Dogana»…

Salvini, «Sempre e comunque grande Fiorello»

Quindi, il gran finale con chiosa riservata al ministro Salvini. «Faranno un film su Annibale con Denzel Washington e i tunisini si sono arrabbiati perché è un attore di colore, mentre Annibale era bianco. Immaginate in futuro una fiction su Salvini interpretata da un attore di colore? Sarebbe meraviglioso», conclude ironicamente lo showman dando appuntamento alla puntata di domani di VivaRai2!. E il ministro, quando i titoli di coda sono già passati in video, apprezza e ringrazia: «Sempre e comunque, grande Fiorello».