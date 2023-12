Fiorello sbanca con Atreju: “Meloni se l’è presa con la leader dell’opposizione Chiara Ferragni…”

Atreju colpisce nel segno anche a Viva Rai2!, offrendo a Fiorello la possibilità di una serie gustosissima di gag su quanto avvenuto alla festa della destra, che si è chiusa ieri a Castel Sant’Angelo a Roma con l’intervento di Giorgia Meloni, e su come è stata raccontata dai giornali. Nella consueta rassegna stampa quotidiana dal glass del Foro italico, infatti, lo showman è apparso particolarmente divertito dai titoli della giornata, ironizzando in particolare sul risalto dato al riferimento del premier al fatto che “il vero modello” per i giovani è chi crea e produce made in Italy, non gli influencer che “fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari”.

L’ironia sui “titoli pazzeschi” dedicati ad Atreju

“Sui giornali di oggi si leggono dei titoli pazzeschi”, ha esordito lo showman. “Sentite questo: ‘Meloni assalto a Schlein’…Prossimamente su Netflix!”. E, ancora, “Meloni: siluro a Schlein e Ferragni”, ha letto Fiorello, che subito ha commentato rivolgendosi a Biggio e Casciari: “La Presidente del Consiglio prima se la prende con il leader dell’opposizione e subito dopo attacca la Schlein”.

La stoccata di Fiorello a Schelin: “Ferragni leader dell’opposizione”

Immancabile, poi, un riferimento a Elon Musk, uno dei grandi ospiti internazionali della rassegna, che ha visto tra gli altri sul palco il premier albanese Edi Rama e quello britannico Rishi Sunak. “Il figlio di Elon Musk si chiama X AE A-12 e lo ha avuto naturalmente, perché lui ne ha generati anche con l’Intelligenza Artificiale, anche con qualche razzo”, ha ironizzato Fiorello, prendendo spunto dal fatto che Musk ha fatto il suo ingresso sul palco con uno dei figli sulle spalle.

La battuta sul nome del figlio di Musk: “Quello dell’ufficio anagrafe si è addormentato sulla tastiera”

“Musk afferma di averlo chiamato così dal nome del suo social network, ma evidentemente quello dell’ufficio anagrafe si è addormentato sulla tastiera…”, ha proseguito il mattatore di Viva Rai2!, aggiungendo che “del resto, non è che Briatore (anche lui tra gli ospiti di Atreju, ndr) ha chiamato il figlio ‘Billionaire’, ma con un nome normalissimo come Nathan Falco”. “Torniamo ai nomi tradizionali, come Rosario!”, ha quindi esortato lo showman, chiosando sul fatto che “Musk comunque si fa influenzare, recentemente si è fatto fotografare con Salvini, per cui il prossimo figlio lo chiamerà ‘Ponte’…”.