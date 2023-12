“Fast and Furious” a Pesaro: marocchino scappa alla polizia poi si schianta, un passante lo blocca (video)

Un giovane marocchino, con il suo carico di droga nel borsone, non si ferma allo stop della polizia, a Pesaro, scappa e viene inseguito per chilometri dalle gazzelle, poi si schianta nei pressi di un bar. Esce dall’auto mentre la sua complice resta bloccata nella vettura, e riprende la fuga a piedi, ma un passante, tale Gianalberto, di 30 anni, lo blocca e consente ai poliziotti di arrestarlo. E’ accaduto ieri, come in un film della serie “Fast and Furious“, con un inseguimento documentato da un video spettacolare, che un po’ richiama anche la famosa fuga dei Blues Brothers.

Pesaro, marocchino bloccato. Il sindaco ringrazia il passante Gianalberto

Il giovane marocchino, un pusher della zona, si è schiantato davanti al bar Zanzibar, nel centro di Pesaro, in largo Aldo Moro all’ora dell’aperitivo, il ragazzo è sceso dalla Opel e ha cercato di fuggire con una borsa piena di soldi ma è stato placcato da un passante e da un poliziotto. E’ un miracolo che nessuno venga investito. Ferita la ragazza che era con lui nella Ford Puma, e che non riesce ad uscire, imprigionata dalle lamiere piegate dall’urto. Feriti anche i due agenti che erano nella Volante inseguitrice. Nella borsa sono stati trovati alcuni chili di hashish diviso in panetti. E’ stato portato in questura, in stato di fermo. La ragazza che era con lui, come gli altri due agenti, è in ospedale. “Gianalberto – dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – è stato molto coraggioso, non si è voltato dall’altra parte. Vorrei incontrarlo, lo aspettiamo in Comune”.