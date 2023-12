“Demografica”, il faro dell’Adnkronos su lavoro e welfare a misura di famiglia: il punto tra idee e proposte

Si è tenuto ieri il secondo appuntamento con il progetto Demografica, l’approfondimento pensato e realizzato da Adnkronos a misura di famiglia. Nel convegno si è parlato di lavoro e welfare a misura di famiglia e si sono messe a terra le politiche pubbliche e il welfare aziendale, insieme all’educazione finanziaria, come strumento fondamentale per raggiungere l’autonomia necessaria a progettare il futuro.

Ad aprire i lavori è stato il direttore di Adnkronos, Davide Desario, che ha spiegato come «quando nacque l’Adnkronos, 60 anni fa, nascevano 1 milione di bambini all’anno. Oggi, a così tanti anni di distanza, le nascite si attestano a 400.000. E questo dà l’esatta dimensione del problema. Serve cambiare invertire la tendenza in tutti i modi».

Riflettori su lavoro e welfare a misura di famiglia

Anche perché i dati che fotografa Eurispes sono impietosi. L’Italia continua a invecchiare, ponendo grandi ipoteche sulla sostenibilità del sistema Paese e del sistema di welfare in particolare. «Oggi il futuro ci mette più paura che carica, come succedeva in passato – ha spiegato Alberto Mattiacci, presidente del Comitato scientifico Eurispes –. Serve una risposta dello Stato, una risposta personale anche con l’educazione finanziaria che è centrale. E la risposta del mondo del lavoro con l’attività delle aziende».

Demografica, il punto dell’Adnkronos: gli interventi e le proposte sul tavolo

E anche Susanna Camusso, senatrice del Pd, ha messo il lavoro al centro del suo intervento: «Da anni ormai non si sta facendo abbastanza per mettere il lavoro al centro dell’agenda economica del Paese. Nella nuova legge di bilancio ci sono poche risposte ai bisogni delle lavoratrici madri. È necessario incentivare politiche di contrattazione della flessibilità per contrastare il sempre più diffuso fenomeno delle dimissioni volontarie da parte delle donne. Costruire un ambiente di lavoro favorevole non richiede straordinarie risorse, ma scelte precise e mirate».

Un panel sul welfare aziendale

Infine, a concludere la giornata, un panel sul welfare aziendale, leva fondamentale per integrare le politiche pubbliche. Ne hanno parlato Silvia Bagliani, consigliere Centromarca e presidente e ad Mondelez International. Laura Bernini, responsabile welfare direzione centrale politiche del lavoro Confcommercio. Antonio Fazzari, general manager Fater. Alberto Rivolta, ceo prénatal & country manager PRG Retail Group. Fabrizio Ruggiero, ad Edenred e Paola Trotta, head of corporate communications and public affairs Valore D.