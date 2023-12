Decreto anticipi: tutte le novità, dallo smart working all’una tantum da duemila euro per gli statali

Il decreto Anticipi è legge. Con 164 voti favorevoli e 115 contrari il dl ha avuto il via libera definitivo in Aula alla Camera. Dalle pensioni allo psicologo, dall’Irpef agli affitti brevi e i ritocchi estetici, nel decreto sono confluite le più svariate misure che avrebbero possibilmente trovato spazio in manovra se non ci fosse stato il blocco del governo agli emendamenti della maggioranza alla legge di Bilancio.

FINO A DUEMILA EURO UNA TANTUM STATALI

Per gli statali con contratto stabile è in arrivo con lo stipendio di dicembre il conguaglio sulla vacanza contrattuale, cioè sul tempo trascorso dall’ultima volta che il loro contratto collettivo è scaduto. Gli aumenti avranno un importo variabile dai 700 euro fino ad arrivare a circa 2mila euro.

NEL DECRETO ANTICIPI IL BONUS PENSIONATI

In base al dl con l’assegno di dicembre verrà accreditato ai pensionati anche un anticipo del conguaglio sulla rivalutazione definitiva per le pensioni 2023.

ACCONTO IRPEF PARTITE IVA

Per le partite Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro nel 2022 il versamento del secondo acconto Irpef slitta al 16 gennaio 2024 oppure può essere rateizzato in cinque mensilità a partire da gennaio con il pagamento degli interessi.

OK A PIU’ DI UN PIANO DI RISPARMIO A TESTA

Nel decreto anticipi trova spazio la norma che fa decadere il divieto per il contribuente di avere un solo Piano di risparmio con lo stesso intermediario o assicurazione.

ROTTAMAZIONE QUATER: PROROGATI I TERMINI DELLE RATE

Proroga dei termini per i pagamenti delle rate della rottamazione quater dal 30 novembre al 18 dicembre 2023.

IL DECRETO ANTICIPI RADDOPPIA I FONDI DEL BONUS PSICOLOGO

Raddoppiano i fondi per il bonus psicologo. Il decreto anticipi stanzia 5 milioni aggiuntivi all’attuale dotazione di altrettanti 5 milioni, portando quindi le risorse complessive a 10 milioni.

NIENTE IVA SU CHIRURGIA ESTETICA SE TERAPEUTICA

Niente Iva sulle prestazioni di chirurgia estetica se finalizzate a diagnosticare e curare malattie e problemi di salute o tutelare, mantenere e ristabilire la salute, anche psico-fisica delle persone.

DECRETO ANTICIPI: RIDOTTA L’IVA SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Riduzione dell’Iva al 10% per gli integratori alimentari

IL DECRETO ANTICIPI PROROGA LO SMART WORKING

Il decreto anticipi proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, lo smartworking per i genitori lavoratori delle aziende private con figli under 14.

SANZIONI A CHI NON HA CODICE ANTI-EVASIONE AFFITTI BREVI

Arriva il codice antievasione per gli affitti brevi, con tanto di sanzione per chi non rispetta la legge. Chiunque affitta un immobile o una porzione di esso per breve periodo o per finalità turistiche è tenuto ad esporre il Cin, il codice identificativo nazionale, all’estremo dello stabile, in caso contrario arriveranno sanzioni da 800 euro a 8mila euro in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

NO OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA 8×1000, 5×1000 e 2×1000

Per finalità di tutela del diritto alla privacy, non sarà più previsto l’obbligo per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai dipendenti di trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef e conservare le medesime schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

RINVIO E-FATTURA PER FARMACIE

Arriva il rinvio per la fatturazione elettronica rinviata per farmacie, negozi di ottica e di prodotti sanitari. Una norma del dl neutralizza la disposizione che prevedeva dal primo gennaio 2024 l’entrata in vigore della e-fattura per questi esercizi.