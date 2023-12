Capodanno, Roma si blinda: oltre mille agenti in campo. Strade presidiate, fontane transennate: le misure

Capodanno a Roma, la capitale blindata per festeggiamenti che si preannunciano colossali e misure di sicurezza che provano a prevenire i rischi e contenere i possibili danni. E allora, saranno più di mille gli agenti delle forze dell’ordine in campo per garantire la sicurezza della notte romana di San Silvestro. L’evento principale sarà la festa al Circo Massimo dove sono attese circa 45mila persone. E allora, dopo l’ordinanza anti-botti varata dal Campidoglio, la Prefettura ha emesso anche l’ordinanza anti-vetro per la zona del Circo Massimo, dove si svolgerà la festa di Capodanno, e alcune vie limitrofe tra cui Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via della Greca, Via San Teodoro, Via delle Terme Diocleziane e Piazza Ugo La Malfa.

Capodanno a Roma: ecco le misure in campo

Non solo. Al fine di prevenire comportamenti pericolosi ed evitare danneggiamenti o atti di vandalismo, le fontane del centro storico saranno transennate. Contestualmente, inoltre, sono intensificati i controlli sul centro storico, specie nelle strade nevralgiche del cuore pulsante della capitale. Ossia, nelle arterie principali di Via del Corso, Piazza di Spagna e nelle aree limitrofe al Vaticano. Un potenziamento dovuto agli eventi, ma anche al periodo storico: i rischi terrorismo sono purtroppo sempre presenti. Insomma, misure di sicurezza speciali atte a prevenire ed evitare danni a persone e cose. Un piano dettagliato di cui si è discusso ancora ieri nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto presso la sede della Prefettura a Roma.

Capodanno, il Prefetto di Roma: «Rafforzata la sicurezza, ma no allarmi»

Un incontro che ha ulteriormente definito il piano dei provvedimenti, al termine del quale il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha confermato che «a Capodanno ci sono molte iniziative di particolare importanza. Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie per le misure di sicurezza sia in termini di contenimento e organizzazione dei partecipanti. Che per quanto riguarda i controlli che verranno effettuati». Confermando che «sicuramente le misure saranno rafforzate». E che «ci sarà un grande sforzo delle forze dell’ordine. Il contesto internazionale è assolutamente delicato e richiede la massima attenzione», ha aggiunto Giannini. Ma – al tempo stesso ha rassicurato il prefetto – non ci sono particolari situazioni che vengono segnalate. Questo non significa, naturalmente, abbassare la guardia», ha concluso.