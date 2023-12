Campobasso, bimbo di 9 anni morto per un incendio in casa. Feriti la madre e i fratelli

Un bambino di 9 anni è morto nell’incendio della sua abitazione a Campobasso. Sono rimasti feriti anche la mamma, il fratello appena adolescente e la sorellina di età prescolare, che non sarebbero in pericolo di vita. La famiglia è stata ricoverata per intossicazione da fumo al Cardarelli di Napoli. Secondo le prime informazioni, il bimbo è morto per asfissia mentre dormiva. Il padre, trovato in stato di choc, era riuscito a portarlo all’esterno dell’abitazione insieme agli altri figli, ma all’arrivo dei soccorsi i sanitari non sono riusciti a rianimare il bambino.

Le fiamme partite dal salotto

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe divampato nel salotto della casa in contrada Colle Calcare. Fra l’ipotesi su cui lavorano gli investigatori c’è anche quella che a scatenare le fiamme possa essere stato un cortocircuito generato dalle luci natalizie. Le fiamme hanno avvolto i mobili della stanza, per poi attecchire in altri ambienti, mentre il fumo si propagava in tutta la casa, che ora è stata posta sotto sequestro. Il padre, nell’attesa dei soccorsi, è riuscito a portare all’esterno i figli, ma purtroppo per il secondo non c’è stato nulla da fare nonostante i sanitari abbiano cercato in tutti i modi di rianimarlo.

Le indagini per risalire alle cause dell’incendio nella casa della famiglia di Campobasso

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, con il supporto di un’autobotte, intorno alle 5 del mattino. Sul posto oltre ai pompieri e al personale del 118 sono giunti anche i carabinieri e gli uomini del Nucleo investigativo antincendi, impegnati nelle indagini per ricostruire cosa abbia provocato l’incendio e la tragedia che ne è seguita.