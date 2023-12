Arrestato il kosovaro ricercato per il femminicidio di Vanessa Ballan: chi è il presunto assassino

È stato arrestato nella tarda serata di ieri Bujar Fandaj, il 41enne ricercato per l’omicidio di Vanessa Ballan, la donna di 27 anni uccisa a coltellate davanti alla porta di casa a Riese Pio X, in provincia di Treviso. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, sotto la direzione della Procura di Treviso, poco distante dalla sua abitazione ad Altivole ed è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato. Nei prossimi giorni sarà fissata l’udienza di convalida del fermo. La donna era madre di un bimbo piccolo e in attesa del secondo.

Fermato il presunto assassino di Vanessa Ballan

Portato in un primo momento in caserma, il 41enne, secondo quanto emerso da ambienti investigativi, è stato trasferito in carcere a Treviso. L’uomo, è trapelato, non ha reso dichiarazioni. A ottobre scorso Fandaj era stato denunciato da Vanessa per stalking. I due avevano avuto una relazione durata circa un anno, poi lei lo aveva lasciato per tornare con il marito.

Le foto del confine della Slovenia postate sui social

Le ricerche erano scattate subito dopo il femminicidio. Il timore era che il kosovaro, che svolge il lavoro di pittore edile, potesse aver varcato il confine tra Italia e Slovenia. Fandaj, infatti, dopo l’assassinio postato, oltre che dei video su TikTok con frasi sulla fiducia e il rispetto, anche una foto su Instagram di un cartello stradale che indicava la Slovenia.

La denuncia per stalking di ottobre

L’uomo viveva in Veneto da solo, da un paio d’anni. Qui aveva aperto un’impresa di pittura, giocava con una squadra amatoriale di calcio di vecchia tradizione sul territorio e sui profili social appariva ben inserito nel contesto sociale e familiare. Secondo quanto riferisce Repubblica, dopo la perquisizione seguita alla denuncia per stalking, sembrava che l’uomo si fosse tranquillizzato e, sebbene la procura avesse chiesto l’acquisizione dei tabulati dei tre telefoni rinvenuti, non erano stati chiesti provvedimenti al questore. Poi ieri tra le 11.30 e le 12 il brutale assassinio di Vanessa.