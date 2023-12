Accoltella una donna in macchina alla stazione di servizio. Caccia all’uomo in autostrada

Aggressione allarmante in autostrada oggi ai danni di una donna di 58 anni. Un uomo incappucciato ha aperto lo sportello della macchina che era parcheggiata, ha accoltellato alla coscia la donna che era nell’auto e poi è scappato. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.15, nell’area di servizio sull’A1 Campi Bisenzio Est, tra Firenze e Prato. La vittima è stata trasportata in codice giallo in ospedale.