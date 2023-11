Tragedia in Albania: muore in campo l’attaccante Raphael Dwamena. Aveva 28 anni

Tragedia nel calcio albanese e non solo: muore in campo a causa di un malore l’attaccante Raphael Dwamena, durante la gara Egnatia-Partizani. Aveva 28 anni, in estate segnò all’Inter.

Muore in campo per un malore Raphael Dwamena

Raphael Dwamena, attaccante 28enne dell’Egnatia, è morto oggi in campo. Il tutto è accaduto al minuto 24 della partita valida per la Serie A albanese, con la punta ghanese vittima di un malore nel rettangolo di gioco. Inutile l’intervento dei soccorsi e il successivo ricovero in ospedale. Dwamena, che ha vestito anche le maglie di Zurigo, Levante e Real Saragozza in carriera oltre a quella del Ghana (9 presenze, 2 gol), è stato protagonista in estate anche al cospetto dell’Inter. Precisamente il 13 agosto scorso a Ferrara, realizzando la prima rete nel test amichevole successivamente vinto per 4-2 da Lautaro Martinez e compagni.

Raphael Dwamena aveva già avuto problemi cardiaci

Un episodio che ricorda quelli di Puerta (Siviglia) Morosini (Livorno), ma che forse poteva essere evitato. Riporta il Corriere: “In più di un’occasione, Dwamena era stato vittima di problematiche cardiache; tanto che si era reso necessario l’impianto di un defibrillatore, il quale lo aveva già salvato in 4 occasioni”. Prima di oggi, l’episodio più grave era avvenuto nel 2021, quando giocava per gli austriaci del Blau-Weiss Linz. Prima della partita di Coppa d’Austria contro l’Hatberg, Dwamena si era accasciato, e proprio il defibrillatore lo aveva salvato. Ma non ne aveva fatto un dramma: «Tornerò in campo e giocherò, l’ho sempre fatto senza problemi» aveva detto in quella occasione.

L’autopsia stabilirà la causa del decesso